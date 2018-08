Papa | giovani dite no a cultura morte Intervenite dove si diffonde

Il Papa e i giovani all'Angelus : «Ringrazio tutti i sacerdoti» : Ha ringraziato «tanto, tanto, tanto» i sacerdoti e le suore «che vi accompagnano e che tanto fanno». Francesco subito dopo aver celebrato l'Angelus, dedica la sua attenzione agli «operatori dell fede» ...

Salvini vuole il ritorno della leva obbligatoria : “I giovani imparino l’educazione che mamma e papà non insegnano” : “Da ministro e da papà vorrei che oltre ai diritti tornassero ad esserci anche i doveri. Io ho un figlio di 15 anni e ogni tanto, sia per lavoro che per divertimento, metto delle foto su Instagram. Anche ieri l’ho fatto, dalle Isole Tremiti, e gli scemi non mancano mai. A me la critica piace, altrimenti cambierei mestiere. Ma c’è chi si sveglia la mattina con il gusto di insultare. Poi, vai a vedere e molti hanno 13, 14, 15 ...

Papa - giovani invadono San Pietro : 10.31 Piazza San Pietro è gremita da decine di migliaia di giovani italiani, giunti da ogni regione da 195 delle 226diocesi italiane,per la due giorni di incontro col Papa organizzati dalla Cei, col motto "per mille strade, verso Roma". Dopo la veglia con Francesco e il concerto al Circo Massimo, i Papaboys si sono mossi ieri sera verso San Pietro, partecipando alla notte bianca nelle chiese romane,con momenti di spiritualità, arte, cultura.La ...

Settecento giovani abruzzesi all'incontro con Papa Francesco verso il Sinodo : In un mondo in cui si fa a gara a catturare l'audience e a misurare sul consenso il proprio successo, Gesù è controcorrente - ha ricordato il presule nell'omelia della Messa al santuario di San ...

«Siamo qui!» : il Papa incontra i giovani. In 70mila al Circo Massimo | : L’arrivo del Pontefice alle 18 in “Papamobile”. Poi, in serata, concerto di Alex Britti, Clementino, Mirkoeilcane, Perturbazione e Banda Rulli Frulli

Papa/ La speranza dei giovani contro il clericalismo della Chiesa morente : PAPA Francesco ha incontrato ieri al Circo Massimo 70mila giovani provenienti da tutta Italia, in vista del Sinodo di ottobre. Il cuore vive solo di un "per sempre". CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 06:08:00 GMT)PRETI PEDOFILI/ Vescovi cileni, quelle dimissioni che non piacciono al PAPA, di C. CaricatoPAPA FRANCESCO DA PADRE PIO/ Toccare con mano il mistero della misericordia, di C. Caricato

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : 70mila giovani da Papa Francesco per il Sinodo (12 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: 70mila giovani per Papa Francesco. Ruba un aereo e si schianta al suolo. Focolaio di "Serratia Marcescens" all'ospedale di Brescia. (12 agosto 2018).(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Il Papa incontra i giovani al Circo Massimo : 'Non fatevi rubare i vostri sogni'. 100mila in festa : ... non spostarlo sempre più avanti', ha risposto il Papa parlando a braccio a Martina, 24 anni, sul discernimento nella vita e sull'idea di impegno e responsabilità nei confronti del mondo. 'Nella vita ...

Roma - Papa Francesco al Circo Massimo con 70mila giovani : La città di Roma è stata invasa oggi da migliaia di giovani giunti da ogni parte d'Italia e del Mondo per incontrare Papa Francesco nell'evento in programma per questa sera al Circo Massimo, evento che anticipa il Sinodo dei giovani che si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018.L'arrivo del Santo Padre al Circo Massimo è previsto per le 18.00, ma già da stamattina Roma è stata travolta da gruppi di giovani e giovanissimi che hanno vagato per le ...

Veglia al Circo Massimo - Papa Francesco ai giovani : 'Non fatevi rubare i sogni e dite no alle pastiglie' : ... ha risposto al Circo Massimo a una delle domande dei giovani, quella di Martina, 24 anni, sul discernimento nella vita e sull'idea di impegno e responsabilità nei confronti del mondo. 'Nella vita ha ...

Circo Massimo - il Papa scuote i giovani e striglia gli adulti : 'C'è La crisi, vai a studiare Economia', la risposta. È la prima testimonianza del dialogo tra il Papa e i giovani italiani al Circo Massimo. Lucamatteo, confida, immagina il suo futuro come una '...

"X mille Strade" : Concluso il pellegrinaggio a piedi verso Roma dei 140 giovani perugini per incontrare Papa Francesco - in vista del Sinodo ... : Il vescovo ausiliare mons. Giulietti: «I frutti si vedranno una volta tornati a casa nel saper affrontare con uno spirito nuovo gli impegni di ogni giorno della propria identità cristiana». Quattro ...

Il Papa al Circo Massimo per l’incontro con i giovani italiani : Papa Francesco è arrivato al Circo Massimo, dove questo pomeriggio presiede la veglia con i giovani italiani, giunti a decine di migliaia da 195 diocesi della Penisola (sulle 226 totali) per i due giorni d’incontro col Pontefice dal motto «Per mille strade, verso Roma», promossi oggi e domani dalla Cei in vista del Sinodo di ottobre....

Il Papa ai giovani del Circo Massimo : 'Non lasciatevi rubare i sogni' - : Il Pontefice ha incontrato oltre 70mila ragazzi, arrivati nella Capitale da tutta Italia, nel corso della due giorni "Per mille strade, verso Roma". Francesco li ha esortati a non aver paura di ...