: #11agosto: oltre 70 mila #giovani a #Roma al Circo Massimo per incontrare #PapaFrancesco #permillestrade #siamoqui… - vaticannews_it : #11agosto: oltre 70 mila #giovani a #Roma al Circo Massimo per incontrare #PapaFrancesco #permillestrade #siamoqui… - fanpage : 'I sogni dei giovani fanno paura, perché vanno lontano. Non lasciatevi rubare i sogni' Papa Francesco ai giovani al… - Avvenire_Nei : Verso il Sinodo. Sono arrivati da Nord e da Sud, oggi i giovani incontrano il Papa -

"E' buono nonil malo ma è malo nonil". E' questo l'invito delairiuniti a Piazza San Pietro. "Testimoniate la gioia della fraternità e della comunione che avete sperimentato in questi giorni di pellegrinaggio e di preghiera", l'invito. No a "una felicità falsa che si esprime nella menzogna, nella truffa, nell'ingiustizia, nel disprezzo dell'altro". e "No a una cultura della morte, che si manifesta nella fuga dal reale".(Di domenica 12 agosto 2018)