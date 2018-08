ilmessaggero

: RT @RaiNews: 90mila giovani a piazza san Pietro per l'incontro con il papa - DiDimiero : RT @RaiNews: 90mila giovani a piazza san Pietro per l'incontro con il papa - enrisav : RT @RaiNews: 90mila giovani a piazza san Pietro per l'incontro con il papa - RaiNews : 90mila giovani a piazza san Pietro per l'incontro con il papa -

(Di domenica 12 agosto 2018) Novantamila inSane in Via della Conciliazione per incontrare il. A bordo dellamobile apreta, Francesco è entrato inper il nuovo incontro con i...