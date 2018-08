Pacchetto Sud | governo al lavoro | incentivi e bonus per rilanciare il

Il governo studia un “Pacchetto Sud”. Pronti incentivi e bonus assunzioni al 100% : A settembre arriverà un pacchetto di misure per l’occupazione nel Mezzogiorno. Il cosiddetto «Pacchetto Sud», messo a punto dal ministro per il Mezzogiorno Barbara Lezzi, in parte sarebbe già finanziato con risorse disponibili e stanziate, e in parte dovrà invece trovare i necessari stanziamenti. Tra le misure allo studio del governo - su cui ovvia...

Il governo studia un "Pacchetto Sud". Pronti incentivi e bonus assunzioni al 100% : Tra le misure allo studio del governo - su cui ovviamente si dovrà esprimere prima il ministro dell'Economia Giovanni Tria - c'è la stabilizzazione del bonus al 100% per i contratti per le imprese ...

A studio Pacchetto Sud - con bonus lavoro : Ampliamento dell'incentivo 'Resto al Sud', alzando l'età di chi può farne richiesta, ad oggi gli under 35,. E' una delle misure del 'pacchetto Sud' allo studio in vista della manovra. Misura, si ...

Manovra - il ministro Lezzi al lavoro per un "Pacchetto Sud" : Spinta agli investimenti, pubblici e privati. E stabilizzazione del bonus al 100% per i contratti stabili per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, che altrimenti scade a fine anno. Sono alcune delle misure allo studio, e sponsorizzate dal ministero, per inserire nella Manovra un 'pacchetto Sud' che potrebbe includere anche un ampliamento della platea dell'incentivo per i giovani imprenditori 'Resto al Sud'.Contattata ...

Bilancio - resta il «Pacchetto Sud» : incentivi per assuzioni over 35 : Ampliamento dell'incentivo 'Resto al Sud', alzando l'età di chi può farne richiesta (ad oggi gli under 35). È una delle misure del 'pacchetto Sud' allo...

Bilancio - c'è il 'Pacchetto Sud' : incentivi per assuzioni over 35 : Ampliamento dell'incentivo 'Resto al Sud', alzando l'età di chi può farne richiesta , ad oggi gli under 35, . È una delle misure del 'pacchetto Sud' allo studio in vista della manovra. Misura, si ...