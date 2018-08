Oro per l' Italia ai Mondiali di vela | vince la coppia formata da Ruggero Tita e Caterina

Aarhus - Oro per l'Italia ai Mondiali di vela : Tita e Banti i campioni azzurri : Tita-Banti erano in testa già prima delle regate conclusive, e oggi hanno mantenuto il comando diventando campioni del mondo

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : PIOVE OroOOO!!! Trentin regale - Bertocchi-Pellacani - Bridi e maratona a squadre! ITALIA IPERURANICA! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (domenica 12 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell’atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di ...

Pacchetto Sud' - governo al lavOro : incentivi e bonus per rilanciare il Mezzogiorno : Il governo lavora a un 'Pacchetto Sud'. Tra le misure possibili, pronti incentivi e bonus assunzioni al 100 per cento . E le aziende pubbliche dovranno destinare una quota minima del 34 per cento dei ...

Italia super dal fondo ai tuffi : Oro per Bridi e Bertocchi-Pellacani : La Pellacani, 16 anni il 12 settembre, è la più giovane della squadra azzurra di tuffi ed è tesserata MR Sport F.lli Marconi. 'Si, eravamo tranquille e questa è la cosa che mi è piaciuta di più della ...

Europei - l’Italia dei tuffi davanti a tutti : Oro per la coppia Bertocchi-Pellacani : Nell'ultimo giorno di gare ad Edimburgo, la nostra nazionale ha vinto l'oro dal trampolino nella prova sincro femminile da tre metri. Per la Pellacani, sedici anni a settembre, si tratta della prima medaglia con la nazionale maggiore. L'oro è infine arrivato anche dalla 25 km di fondo: dominata da Arianna Bridi. Nella stessa prova Matteo Furlan ha invece conquistato il bronzo.Continua a leggere

Europei nuoto Glasgow - Oro per Arianna Bridi nella 25 km di fondo - : L'azzurra ha vinto la maratona in acque libere precedendo l'olandese Van Rouwendaal e la francese Grangeon. nella gara maschile bronzo per Matteo Furlan. Poco prima altro oro italiano nei tuffi, sul ...

Europei ciclismo 2018 – ClamOroso ritiro di uno dei favoriti - Sagan saluta le speranze di vittoria : Peter Sagan si ritira: agli Europei di ciclismo su strada il francese abbandona la gara Peter Sagan, partito come uno dei favoriti per il titolo degli Europei di ciclismo 2018 che si stanno tenendo a Glasgow, si è ritirato dalla corsa. Il campione del mondo in carica, a circa 100 chilometri dall’arrivo, ha rinunciato all’inseguimento ed ha deciso successivamente ad una caduta di ritirasi. Il francese non ha mostrato una buona ...

Europei - gode l'Italia dei tuffi : Oro per la coppia Pellacani-Bertocchi : Elena Bertocchi e Chiara Pellacani vincono la medaglia d'oro nel trampolino sincro ai campionati Europei di tuffi di Glasgow. Le azzurre trionfano grazie a un punteggio di 289.26 precedendo le ...

Il tesOro spunta dal mare del Salento : l’incredibile scoperta di un sub. Ecco il molo antico al largo di San Pietro in Bevagna : Al largo di San Pietro in Bevagna, in una delle aree più visitate della Puglia, è stato scoperto un antico tesoro. Il sub Fabio Matacchiera, insegnante e fondatore del Fondo antidiossina, ha trovato a centinaia di metri dalla costa i resti di un antico molo. Secondo gli esperti, si tratterebbe di un molo risalente all‘età romana o ellenistica (dunque IV o V secolo a.C.). “Ha una lunghezza di circa 240 metri – ha scritto ...

Europei 2018 - Arianna Bridi Oro nella 25 km per un centesimo di secondo : Arianna Bridi ha vinto la medaglia d'oro nella 25 chilometri femminile agli Europei di fondo: dopo quasi 5h20' nelle fredde acque del Loch Lomond, a nord di Glasgow, la 22enne trentina si è imposta ...

Europei Glasgow 2018 – Arianna Bridi show - Oro al fotofinish per l’azzurra nei 25km di fondo : Arianna Bridi superlativa nei 25km di fondo agli Europei di Glasgow 2018: vittoria al fotofinish per l’azzurra I 25km di nuoto di fondo regalano emozioni immense agli Europei di Glasgow 2018: dopo il bronzo di Matteo Furlan nella gara maschile,è la gara femminile a dare grandissime soddisfazioni all’Italia. Arianna Bridi ha infatti conquistato un eccezionale oro: l’azzurra ha trionfato al fotofinish, col tempo di ...

Tuffi - Europei 2018 : Oro nel sincro da 3 metri per le azzurre Bertocchi-Pellacani : Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno vinto la medaglia d'oro nella finale del sincro femminile da tre metri agli Europei di Tuffi di Edimburgo. Le azzurre hanno chiuso con il punteggio di 289.26 ...