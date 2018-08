Omicidio nel Vibonese | uomo ucciso all' interno di un campeggio

Marielle Franco - ministro della Sicurezza : “Anche politici coinvolti nell’Omicidio” : “Agenti pubblici e politici” sono coinvolti nell’assassinio di Marielle Franco, consigliera municipale di Rio de Janeiro e attivista, uccisa in un agguato in strada il 14 marzo. Lo ha dichiarato il ministro della Sicurezza brasiliano, Raul Jungmann, affermando che l’assassinio potrebbe essere motivato politicamente ma non fornendo alcun nome, con la motivazione che ciò potrebbe “minare i progressi nelle ...

Brasile : nel 2017 un Omicidio ogni 7 ore : BRASILIA, 10 AGO - La violenza ha raggiunto un record storico in Brasile nel 2017, quando si è registrato un omicidio ogni sette ore mentre gli effetti letali della reazione della polizia a questo ...

Omicidio Scopelliti : dopo 27 anni trovata l'arma del delitto nel Catanese : E' stata rinvenuta nel Catanese l'arma con cui il 9 agosto del 1991, nei pressi di Campo Calabro , Rc, , fu ucciso il giudice Antonino Scopelliti, assassinato in un agguato mafioso mentre viaggiava ...

Strangola la moglie e poi si impicca : ipotesi Omicidio-suicidio nel varesotto : La malattia, il dolore, la paura di ciò che sarà, in pochi attimi si sarebbero trasformati in raptus omicida. Poi la voglia di farla finita. Questa la prima ipotesi, ma non l'unica, su cui gli inquirenti si stanno concentrando per ricostruire la dinamica in un presunto omicidio-suicidio, verificatosi questa sera a Busto Arsizio, in provincia di Varese.Intorno all'ora di cena, in via San Candido 10, sono stati scoperti privi di vita ...

CASO SCIERI - ARRESTATO EX CAPORALE : Omicidio PER NONNISMO/ Ultime notizie : l'omicida è Alessandro Panella : Emanuele SCIERI non si è suicidato: svolta nel CASO del parà morto in caserma a Pisa 19 anni fa. Ultime notizie, un arresto per concorso in OMICIDIO: cosa avvenne quel 16 agosto '99?(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:36:00 GMT)

Morte del parà Emanuele Scieri - svolta nelle indagini : 19 anni dopo un arresto per Omicidio : Fermato per concorso in omicidio un ex commilitone del militare trovato morto nel 1999 alla caserma "Gamerra" di Pisa. Si conferma quindi l'ombra del nonnismo dietro il caso del 27enne così come aveva accertato anche la commissione di inchiesta parlamentare che ha dato nuovo impulso alle indagini facendo riaprire il fascicolo.Continua a leggere

Pisa - caso Scieri svolta nelle indagini 19 anni dopo : un arresto per concorso in Omicidio : Un arresto e altri possibili indagati. Un paziente lavoro investigativo che 19 anni dopo la morte di Emanuele Scieri, parà trovato senza vita il 16 agosto del 1999 sotto una torre di addestramento della caserma Gamerra della Folgore a Pisa, segna una svolta. Le ombre del nonnismo dietro la morte di quel giovane si erano subito allungate, in mezzo a molti silenzi e omissioni dentro l'esercito.-- Quelle ombre che avevano cominciato a ...

Omicidio Chiaravalle - arrestato vicino di casa della vittima/ Ultime notizie : svolta nella morte Emma Grilli : Omicidio Chiaravalle, arrestato vicino di casa della vittima. Ultime notizie: svolta nella morte dell'85enne Emma Grilli, trovata con una ferita alla gola dal marito(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Omicidio giovane nel Salento - due fermi : ANSA, - MELISSANO, LECCE,, 26 LUG - Due persone sono state fermate la scorsa notte perchè ritenute responsabili dell'Omicidio di Francesco Fasano, il giovane di 22 anni ucciso per strada l'altra notte ...

Francesco freddato con un colpo alla testa e trascinato sull'asfalto : brutale Omicidio nel Salento : Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunita'.

Reggio Calabria : tre arresti per Omicidio avvenuto nel 2011 : Reggio Calabria: tre arresti per omicidio avvenuto nel 2011 Reggio Calabria: tre arresti per omicidio avvenuto nel 2011 Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria: tre arresti per omicidio avvenuto nel 2011 proviene da NewsGo.

Omicidio Gioffrè nel reggino : continuano senza sosta le indagini - bambino sentito da investigatori : 'Nessun particolare emerso' : Seminara , Reggio Calabria, - continuano senza sosta le indagini condotte dai Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, per fare ...