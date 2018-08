Omicidio in spiaggia nel Vibonese - ucciso 43enne a Nicotera : Omicidio in spiaggia nel Vibonese, ucciso 43enne a Nicotera L’uomo è stato ammazzato a colpi di pistola in un lido collegato a un campeggio, davanti ad altri bagnanti. Gli investigatori non escludono un collegamento con precedenti sparatorie avvenute a maggio, in cui morirono 2 persone e fu ferito il fratello della ...