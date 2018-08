Oggi si decide il prossimo presidente del Mali

Modric resta appeso a Florentino. Il Real blocca Luka - Oggi si decide : L'Inter ha deciso di sfidare un colosso come il Real Madrid sul calciomercato, pur di arrivare al colpo Modric, che ieri il Real ha mostrato , sui social, in bella vista con la maglia merengues. Un ...

Bari calcio - scaduti i termini : De Laurentiis pronto a comprare il club. Decaro decide Oggi : Aurelio De Laurentiis in pole positon per il Bari. Tra i big del calcio piombati in picchiata sul club biancorosso, sarebbe il patron del Napoli quello che più degli altri avrebbe convinto il sindaco ...

Roglic vince la tappa - ma Thomas si conferma leader : Oggi si decide Roglic vince la tappa - ma Thomas si conferma leader : Oggi si decide - : Roglic ha vinto l'ultima tappa di montagna sui Pirenei, ma Thomas ha consolidato la propria leadership ed è davvero a un passo dal trionfo. oggi c'è infatti la cronometro decisiva prima della ...

Sentenza modem libero Oggi 12 luglio : l’AGCOM deciderà per TIM e gli altri gestori : La questione del modem libero legata ai principali provider nazionale di rete fissa, quali TIM, Vodafone e Fastweb, è in via di definizione, come riportato su 'dday.it'. Quest'oggi, giovedì 12 luglio, l'AGCOM sarà chiamata ad esprimersi su tutta la vicenda, e stabilire così i criteri regolatori di un fenomeno che continua ad infastidire molto i consumatori finali. Nonostante l'esistenza di una normativa europea, difatti, i nostri gestori ...

Oggi il Consiglio europeo sui migranti. Tusk ai capi di Stato : “Dobbiamo decidere chi entra in Ue” : Si aprono Oggi a Bruxelles i lavori del Consiglio europeo che affronterà soprattutto il tema dei migranti. L'Italia presenterà dieci punti, ma alcuni di questi potrebbero non essere discussi, come la riforma del regolamento di Dublino. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nella sua lettera ai capi di Stato in vista del vertice, ha chiesto di decidere chi può entrare in Ue.Continua a leggere

Brasile : Comitato di politica monetaria si riunisce Oggi per decidere variazione del tasso di interesse di riferimento : Brasilia, 20 giu 21:32 - , Agenzia Nova, - Il Comitato di politica monetaria , Copom, della Banca centrale del Brasile si riunisce oggi per definire il livello del tasso di interesse... , Brb,