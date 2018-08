Oggi il corteo neonazista che spaventa Washington

FOggia - migranti morti : corteo sindacati : 19.08 E' partito dal piazzale della Stazione di Foggia il corteo organizzato dai sindacati contro il caporalato e per ricordare le vittime dei due incidenti stradali in cui sono morti 16 migranti impegnati nel lavoro nei campi. Stamani hanno sfilato nelle vie della città anche i "berretti rossi",un gruppo di braccianti agricoli, per lo più africani. Alla manifestazione hanno aderito Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, Intersos, Libera, Arci, Acli, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora : Ventimiglia - in migliaia al corteo No Border per i migranti - 14 luglio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti. migliaia al corteo No Border di Ventimiglia. Quattro indagati per la traged

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora : Ventimiglia - in migliaia al corteo No Border per i migranti (14 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti. migliaia al corteo No Border di Ventimiglia. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Ventimiglia - il corteo NoBorder registra l'appOggio dell'Anpi : È un altro il mondo che vogliamo: è un mondo al cui centro ci sia la persona con i suoi diritti, umani e sociali'. Lo ha detto Carla Nespolo , presidente nazionale dell' Anpi , mandando un messaggio ...

Con il Corteo storico Oggi ha inizio il Luglio Ingauno : L'associazione palio promette grandi emozioni anche grazie ad una 'narrazione' negli spettacoli e nelle diverse animazioni collegate durante le 4 sere da una vera e propria storia che coinvolgerà e ...