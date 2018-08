Nuoto di fondo | Europei 2018 Arianna Bridi | “Ci ho sempre creduto | fino alla piastra

Europei - 25 km : Furlan bronzo nel Nuoto di fondo : Roma, 12 ago., askanews, - Nella 25 chilometri avvolta dal grigiore e caratterizzata da freddo e pioggia, Matteo Furlan di prende il bronzo in 4h57'55 8, preceduto dall'ungherese Kristof Rasovszky, ...

Europei nuoto Glasgow, oro per Arianna Bridi nella 25 km di fondo L'azzurra ha vinto la maratona in acque libere precedendo l'olandese Van Rouwendaal e la francese Grangeon. nella gara maschile bronzo per Matteo Furlan. Poco prima altro oro italiano nei tuffi, sul podio più alto Bertocchi e Pellacani

Arianna Bridi ha vinto la medaglia d’oro agli Europei nel Nuoto di fondo : La nuotatrice italiana Arianna Bridi ha vinto la medaglia d’oro nella 25 chilometri di nuoto agli European Championship di Glasgow. Bridi, che ha 22 anni ed è di Trento, ha battuto nello sprint finale l’olandese Sharon Van Rouwendaal, favorita e vincitrice della The post Arianna Bridi ha vinto la medaglia d’oro agli Europei nel nuoto di fondo appeared first on Il Post.

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Arianna Bridi EROICA! Battuto allo sprint il ‘mostro’ Van Rounwendaal nella 25 km! Tripudio azzurro! : L’oro dell’intelligenza e del riscatto. Arianna Bridi, a chiosa della rassegna continentale del Nuoto di fondo a Glasgow (Gran Bretagna), centra l’obiettivo che tanto aveva atteso. Il lago di Loch Lomond si tinge d’azzurro nell’ultima giornata della 25 km. Dopo il bronzo di Matteo Furlan, è la 22enne nativa di Trento a centrare il bersaglio grosso nella prova che racchiude coraggio, lucidità e forza. L’azzurra ...

Europei Nuoto di fondo 2018 : Matteo Furlan medaglia di bronzo nella 25 km! Oro a Rasovszky davanti a Belyaev : Arriva un’altra medaglia per l’Italia dal Nuoto in acque libere agli Europei di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, per voler essere pignoli). La conquista Matteo Furlan nella 25 km, in cui il friulano ha raccolto il terzo posto alle spalle dell’ungherese Kristof Rasovszky, il vero personaggio al maschile di questi Europei, e del russo Kirill Belyaev. Quinto posto per Simone Ruffini, mentre è molto più lontano Alessio ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : van Rouwendaal e Reymond i favoriti. Bridi e Ruffini cercano il riscatto : Il lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), sarà teatro dell’ultima esibizione dei “caimani” del Nuoto di fondo in questa edizione 2018 degli Europei. Sarà la venticinque chilometri a caratterizzare una giornata particolarmente dura per gli atleti. La distanza, da sempre, è una sfida ed aggiudicarsi la vittoria finale ha difficoltà che vanno ben al di là dell’immaginabile. Forza, ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di domenica 12 agosto. Orari - tv e tutti gli azzurri in gara : Gli Europei di Nuoto in acque libere di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, che è a una quarantina di chilometri) volgono al termine. La chiusura è affidata all’evento di lunga distanza per eccellenza, la 25 km. L’Italia, al femminile, schiererà Aurora Ponselé, già bronzo sui 10 km nel 2014, Arianna Bridi, già quarta nella 5 km, e Martina Grimaldi, che sulla distanza ha vinto l’oro mondiale (Barcellona 2013) ed europeo ...

Europei Nuoto 2018 – L’Italia non brilla nel team event di fondo - azzurri fuori dal podio : oro all’Olanda : Nel team event di Nuoto di fondo agli Europei, l’Italia non va oltre il quinto posto. Oro all’Olanda davanti a Germania e Francia L’Olanda vince la medaglia d’oro nel team event (4×1.25 km mixed) ai campionati Europei di fondo in corso nelle fredde acque (17,3 gradi) di Loch Lomond in Scozia. Il quartetto ‘orange’ ha chiuso in 52’35″0 davanti a Germania (52’35″6) e Francia ...

Europei Nuoto di fondo 2018 : Ferry Weertman fa parlare olandese anche il team event - Italia quinta : Cambia l’evento, non cambia l’uomo dei successi: Ferry Weertman trascina al successo la staffetta dell’Olanda nel team event sulla distanza dei 5 km agli Europei di Nuoto di fondo 2018 a Glasgow, superando la Germania (Florian Wellbrock) in volata. Terzo posto per la Francia, con Marc-Antoine Olivier in grado di mettere a frutto il lavoro dei tre precedenti frazionisti. Per l’Italia c’è un quinto posto che lascia un ...

