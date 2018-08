Nuoto | Arianna Bridi oro nella 25 chilometri | tuffi | oro a Bertocchi e Pellacani

Nuoto di fondo - Europei 2018. Arianna Bridi : “Ci ho sempre creduto - fino alla piastra. Questo oro è bellissimo” : Arianna Bridi si è letteralmente consacrata agli Europei 2018 di Nuoto di fondo conquistando la medaglia d’oro nella 25 km. La trentina ha sconfitto il colosso Van Rouwendaal al termine di una volata rovente e palpitante che ha animato il finale della maratona delle acque, vinto grazie a tanta caparbietà e a un cuore infinito. La 22enne ha avuto la meglio nei confronti della grande favorita della vigilia e ha poi raccontato le sue emozioni ...

Europei di Nuoto - Arianna Bridi oro e Matteo Furlan bronzo nei 25 km. Il duo Bertocchi-Pellacani vince nel trampolino : Due ori e un bronzo è il bottino dell’Italia nella giornata conclusiva degli Europei di nuoto. A Glasgow gli azzurri trionfano nella 25 chilometri di fondo con Arianna Bridi e a Edimburgo il duo Elena Bertocchi-Chiara Pellacani si impone nel trampolino da 3 metri. bronzo invece per Matteo Furlan nella gara maschile di nuoto in acque libere. Le tre medaglie consentono all’Italia di chiudere nella terza posizione generale con 39 podi ...

Europei Nuoto Glasgow - oro per Arianna Bridi nella 25 km di fondo - : L'azzurra ha vinto la maratona in acque libere precedendo l'olandese Van Rouwendaal e la francese Grangeon. nella gara maschile bronzo per Matteo Furlan. Poco prima altro oro italiano nei tuffi, sul ...

Europei Nuoto Glasgow - oro per Arianna Bridi nella 25 km di fondo : Europei nuoto Glasgow, oro per Arianna Bridi nella 25 km di fondo L’azzurra ha vinto la maratona in acque libere precedendo l’olandese Van Rouwendaal e la francese Grangeon. nella gara maschile bronzo per Matteo Furlan. Poco prima altro oro italiano nei tuffi, sul podio più alto Bertocchi e Pellacani Parole ...

Arianna Bridi oro - bronzo per Matteo Furlan/ Nuoto di fondo - Europei : grandi gioie all'Italia dalle due gare : Arianna Bridi oro, bronzo per Matteo Furlan nel Nuoto di fondo, agli Europei di Glasgow 2018. grandi gioie all'Italia dalle due gare, nella 25 km femminile e maschile(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:29:00 GMT)

Arianna Bridi ha vinto la medaglia d’oro agli Europei nel Nuoto di fondo : La nuotatrice italiana Arianna Bridi ha vinto la medaglia d’oro nella 25 chilometri di nuoto agli European Championship di Glasgow. Bridi, che ha 22 anni ed è di Trento, ha battuto nello sprint finale l’olandese Sharon Van Rouwendaal, favorita e vincitrice della The post Arianna Bridi ha vinto la medaglia d’oro agli Europei nel nuoto di fondo appeared first on Il Post.

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Arianna Bridi EROICA! Battuto allo sprint il ‘mostro’ Van Rounwendaal nella 25 km! Tripudio azzurro! : L’oro dell’intelligenza e del riscatto. Arianna Bridi, a chiosa della rassegna continentale del Nuoto di fondo a Glasgow (Gran Bretagna), centra l’obiettivo che tanto aveva atteso. Il lago di Loch Lomond si tinge d’azzurro nell’ultima giornata della 25 km. Dopo il bronzo di Matteo Furlan, è la 22enne nativa di Trento a centrare il bersaglio grosso nella prova che racchiude coraggio, lucidità e forza. L’azzurra ...

FOTO Nuoto - Arianna Barbieri ha vinto la sua battaglia : “Sconfitto il linfoma di Hodgkin” : Arianna Barbieri ha vinto la durissima battaglia contro il linfoma di Hodgkin contro cui combatteva dallo scorso gennaio. La nuotatrice, che nel 2012 aveva vinto tre medaglie d’argento agli Europei (50 e 100 dorso, 4×100 mista) prima di partecipare alle Olimpiadi di Londra, ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario ma oggi è uscita vincitrice. La veneta ha pubblicato su Instagram un post in cui racconta la sua esperienza ...

Europei Nuoto : bronzo per Arianna Castiglioni nei 50 rana femminili : Arianna Castiglioni sorride ancora, grande exploit per il nuoto azzurro agli Europei di Glasgow, arriva un’altra medaglia Arianna Castiglioni risponde presente, con una grande gara nei 50 rana femminili. La ranista azzurra ha vinto il bronzo agli Europei di nuoto di Glasgow, con uno sprint davvero super. Si tratta del secondo bronzo dopo quello nei 100 rana. Oro nei 50 rana alla russa Efimova in 29?81, argento alla britannica Clark ...

Nuoto - Europei 2018 : batterie 8 agosto. Arianna Castiglioni record italiano nei 50 rana - bene Panziera e Codia : Penultima giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina ed andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 200 dorso donne Margherita Panziera timbra il cartellino nei 200 dorso. L’azzurra, primatista italiana della specialità (2’07″16), si qualifica alle semifinali con il quarto ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : si comincia con la cinque chilometri. Arianna Bridi il riferimento azzurro : Domani nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), prenderanno il via gli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Come al solito, ci sono grandi attese per l’Italia in questa specialità. Il gruppo azzurro è intenzionato a far valere il proprio status di Nazionale di riferimento nell’evento clou del 2018. Domani si comincerà con la 5 km femminile e maschile. Nella gara riservata alle donne vedremo Rachele ...

Nuoto - Arianna Castiglioni e Federico Burdisso che firme tra i grandi! Il ritorno della lombarda ed il colpo gobbo dell’esordiente : Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nella mente? Forse no, però le 5 medaglie (1 oro e 4 bronzi) di questo day-3 a Glasgow, nella rassegna continentale natatoria, qualcosa hanno lasciato e non sono certo aspetti banali. Tra gli atleti azzurri saliti sul podio ce n’è una che sembrava un po’ dispersa dopo che, nel 2014 a Berlino, proprio in una campionato europeo, seppe centrare il podio nei 100 rana donne. Stiamo parlando di ...

Nuoto - Europei 2018 : una rana di bronzo! Arianna Castiglioni è terza nei 100m. Settima Martina Carraro : E’ una vera e propria pioggia di medaglie per l’Italia in questa domenica agli Europei di Nuoto. Dopo il bronzo di Gregorio Paltrinieri e l’oro di Alessandro Miressi, arriva un altro bronzo con una fantastica Arianna Castiglioni nella finale dei 100 rana donne. La 20enne di Busto Arsizio conferma le aspettative della vigilia e cede solo alle due super favorite Yuliya Efimova e Ruta Meilutyte. Castiglioni è terza con il tempo di ...

Europei Nuoto 2018 – Bronzo per Arianna Castiglioni nei 100 rana femminili : l’azzurra dietro Meilutyte e Efimova : Terzo posto nei 100 rana femminili per Arianna Castiglioni: l’azzurra chiude dietro Efimova (oro) e Meilutyte (argento) Ancora una medaglia per l’Italia! Grande soddisfazione per gli atleti azzurri impegnati negli European Championship di Glasgow, Scozia. Dopo il Bronzo di Gregorio Paltrinieri, dal nuoto femminile arriva un altro terzo posto. Arianna Castiglioni conquista la medaglia di Bronzo nei 100 rana femminili, ...