Notte dello shopping | Cuzzi | ' Pescara di nuovo sold out Ora puntiamo su Ferragosto'

Stelle cadenti - staNotte il clou dello spettacolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pescara : scatta la Notte dello shopping - le vie del centro senz'auto : Pescara. Musica, spettacoli, negozi aperti fino a tarda sera in tutte le strade del centro. Poi, ciliegina sulla torta, il concerto gratis di Arisa alle 23,30 in piazza Salotto. È la Notte dello shopping, uno degli ...

A Palazzo Zanca - è stata presentata oggi - la terza edizione della 'Notte Azzurra dello Stretto' : L'evento tingerà di azzurro ritrovi e monumenti del centro storico e nella notte si susseguiranno suoni, immagini, colori, concerti, performance teatrali, installazioni, mostre e spettacoli'. 'Il ...

'Giulianova Flowers Night' - la Notte dello shopping per le vie del centro con musica e spettacoli : ... tra le promotrici dell'evento " questa volta oltre agli sconti speciali, abbiamo voluto dare spazio anche ad attrazioni e spettacoli per colorare ancora di più la serata"

Arriva la Notte Bianca dello sport 2018 : Taglio del nastro alle 17,30 alla piscina comunale dove sono in programma i saluti delle autorità e degli ospiti, ma anche spettacoli di falconeria e esibizioni con i cani della Crocerossa. Questa ...

Municipio X : Notte bianca dello sport - il programma : Roma – Seconda edizione della Notte bianca dello sport che coinvolge l’intera Capitale. E, per quanto riguarda il Municipio X, riguarda l’area del Porto Turistico di Roma. L’appuntamento e’ per sabato 23 giugno. E le iniziative sportive si snoderanno già a partire dalle 16 e si concluderanno in tarda serata. Il territorio lidense si avvarrà, in questa occasione, della collaborazione del Gruppo sportivo Fiamme ...

La Pioggia Mette in Forse la 'Notte Bianca dello Sport'. Ecco la Viabilità Modificata : In occasione della 'Notte Bianca dello sport', in programma sabato 16 giugno , e degli ' Internazionali di Tennis ', che si terranno sempre a partire da sabato 16 e fino a domenica 24 giugno, sono ...

La Pioggia Mette in Forse la "Notte Bianca dello Sport". Ecco la Viabilità Modificata : L'Aquila - Il maltempo e le piogge torrenziali mettono in Forse lo svolgimento della "notte Bianca dello Sport", tantissime manifestazioni, infatti sono previste all'aperto e sembra difficile si possano spostare in luoghi chiusi. Tante associazioni pare che abbiano già detto al comune che in caso di Pioggia non potranno esibirsi. In ogni caso oggi il comune ha pubblicato l'elenco delle strade chiuse e degli ...

ROMA - Sabato 23 giugno riparte la Notte Bianca dello Sport : Ecco dunque la Notte Bianca dello Sport: una serata in cui i vari impianti che hanno deciso di aderire restano aperti al pubblico e mettono a disposizione, a titolo totalmente gratuito, gli spazi ...

Notte Bianca dello Sport 2018 di Roma Capitale : Quest’anno programma ricco di eventi Sportivi e di intrattenimento nei vari impianti della Capitale La Notte Bianca dello Sport edizione 2018 si svolgerà sabato 23 giugno. Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati di Sport ma non solo: il programma è infatti ricchissimo di eventi di ogni genere, per una serata all’insegna della pratica Sportiva ma anche del gioco, del divertimento e dell’intrattenimento. La ...

Notte bianca dello sport - mostre e il week-end in città : ...Carabelli Music Ensemble in concerto " Bergamo diventa palestra a cielo aperto con la Notte bianca dello sport DOMENICA 10 GIUGNO " Apertura della Bergamo dall'alto e sotterranea " Spettacoli, mostre ...

Negozi aperti e spettacoli per la Notte dello shopping : PESCARA. Stasera, a partire dalle 19, la città si fermerà per il primo grande evento dell'estate, la Notte bianca dello shopping. Decine di strade del centro della città si riempiranno di gruppi ...

PESCARA : AL VIA ''LA Notte dello SHOPPING'' - MUSICA - SPORT E SPETTACOLI FINO ALL'ALBA : ... con sconti e promozioni, , mentre per le vie e strade, a partire dalle ore 19, verranno organizzati numerosi eventi collaterali tra MUSICA, concerti, SPETTACOLI, SPORT, intrattenimento, sfilate, ...

Notte bianca dello sport : Bergamo. Per il nono anno ritorna ad esplodere l'energia dello sport nel cuore della città, sabato 9 giugno dalle 19 alle 24 nelle vie centrali ' la Notte bianca delo sport ', spettacoli ed esibizioni trasformeranno per una Notte la città in una grande palestra a cielo aperto completamente gratuita. L'evento si distingue come momento unico per far conoscere e valorizzare le ...