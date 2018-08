Notizie del giorno | il video di Conte e la Merkel

Acqua Santa Croce ritirata dai negozi : “Non bevetela”/ Ultime Notizie : richiamo del ministero della Salute : L' Acqua Santa Croce ritirata dai supermercati: il ministero dispone il ritiro precauzionale delle bottigliette per la presenza dl alcune particelle. "Non bevetela".(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 23:10:00 GMT)

Paolo Maldini / Ac Milan - ultime Notizie : "migliorare il sesto posto della scorsa stagione" : Il Milan riparte da Paolo Maldini , che alza l'asticella delle ambizioni: "Dobbiamo migliorare la posizione in classifica dell'anno scorso. Bonucci? Non commento".(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:40:00 GMT)

Notizie del giorno : crisi turca e PD : Notizie del giorno: per arginare la crisi, il presidente Erdogan ha invitato i cittadini turchi a prendere euro, dollari e oro in loro possesso e cambiarli in banca, rassicurando inoltre tutti che Allah è dalla parte della Turchia. Cresce il fronte interno al Pd intenzionato ad accelerare il processo di ricostruzione Notizie del giorno: crisi turca News. Le parole di Donald Trump, che ieri ha annunciato l’autorizzazione per un “raddoppio dei ...