Nintendo Switch | la modalità portatile analizzata come mai prima d' ora - articolo

Rage 2 potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch? : Bethesda ha iniziato a far crescere la sue uscite per Nintendo Switch sempre di più, come riporta Nintendoeverything proprio ieri al QuakeCon abbiamo appreso del lancio di Doom Eternal anche per la portatile della grande N.Ebbene Rage 2 è un altro gioco sempre di Bethesda, le piattaforme di lancio sono giù state annunciate e sebbene Switch non sia tra queste le cose potrebbero cambiare in futuro, quanto meno esiste una possibilità. In occasione ...

DOOM Eternal : il gioco uscirà anche su Nintendo Switch : In occasione del QuakeCon 2018 è giunto a sorpresa anche l'annuncio di una versione di DOOM Eternal anche per Nintendo Switch, riporta Dualshockers.La versione Switch del gioco segue dunque quanto di buono è stato fatto col precedente gioco di DOOM uscito per la portatile di Nintendo, sembra infatti che Bethesda e id Software fossero soddisfatti del lavoro compiuto col porting su Switch del DOOM del 2016, per cui è arrivato l'annuncio ufficiale ...

L'interessante punta e clicca Detective Gallo arriva la prossima settimana su PS4 e Nintendo Switch : L'avventura noir punta e clicca Detective Gallo, sviluppata dallo studio italiano Footprints Games e pubblicata da Adventure Productions, si appresta a esordire su PS4 e Nintendo Switch rispettivamente il 15 e il 17 agosto 2018.Come segnala DualShockers, per l'occasione gli sviluppatori hanno pubblicato un interessante trailer di lancio estremamente utile per dare uno sguardo al gameplay del gioco, se non vi fosse capitato di giocarlo fino ad ...

Annunciata la data di uscita di This Is the Police 2 per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo il recente e riuscito tentativo di fuga su PC, This Is the Police 2 sarà disponibile anche su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox One X il 25 Settembre 2018.Qui di seguito è possibile vedere il trailer di lancio pubblicato per celebrare l'uscita per PC del primo agosto:Qui di seguito, invece, potete dare un'ascoltata alla colonna sonora:Read more…

Nintendo Switch Online : Il servizio a pagamento arriva a Settembre : Nintendo annuncia ufficialmente che il servizio a pagamento Nintendo Switch Online sarà disponibile a partire dalla seconda metà di Settembre, a seguire tutti i dettagli. Nintendo Switch Online: Quello che c’è da sapere Nintendo Switch Online riserverà agli abbonati una compilation di giochi NES (20 disponibili nel catalogo inizialmente) tra cui Ballon Fight, Dr.Mario, Super Mario Bros 3, Donkey Kong, Ice ...

Nintendo Switch Online sarà lanciato nella seconda metà di settembre : Oltre a menzionare il mese del lancio, Nintendo non ha fornito alcuna indicazione su quando sarà disponibile Nintendo Switch Online, il servizio Online a pagamento per la console ibrida. Grazie a un recente tweet di Nintendo of America, riportato da Gamingbolt, ora sappiamo che arriverà nella "seconda metà" di settembre. Per chi non lo sapesse, Nintendo Switch Online garantirà agli utenti gameplay Online, giochi NES senza costi aggiuntivi, ...

La versione Nintendo Switch di Steep è stata cancellata : Più di un anno fa Ubisoft aveva annunciato di voler sviluppare una versione Nintendo Switch del suo titolo sportivo Steep. E' passato un bel po' di tempo ormai ma sembra si siano perse le tracce del titolo, almeno fino ad oggi.Come riporta Dualshockers, l'aacount Twitter ufficiale del gioco ha risposto a un fan, l'utente si domandava a che punto fosse lo stato dei lavori della versione Switch ma non ha ricevuto la risposta sperata, il titolo ...

Defunct arriva su Nintendo Switch : Il gioco indie d’avventura e simulatore di guida Defunct scatta su Nintendo Switch! Sarà disponibile sul Nintendo eShop dal 13 settembre ed è al momento disponibile per il pre-ordine. Defunct corre su Switch a Settembre Una combinazione perfetta Nintendo Switch costituisce una combinazione perfetta con Defunct, un gioco per famiglie rapido e divertente. I giocatori di Nintendo Switch possono avviare ...

Child of Light e Valiant Hearts di Ubisoft arriveranno su Nintendo Switch in autunno : Con un comunicato stampa diramato nel pomeriggio di oggi, Ubisoft ha annunciato che Child of Light e Valiant Hearts, sviluppati rispettivamente da Ubisoft Montreal e Ubisoft Montpellier, saranno disponibili su Nintendo Switch nel corso dell'autunno.Entrambi i titoli possono essere considerati degli indie di successo, anche i loro autori fanno parte della rete di studi interni al colosso francese. Child of Light arriverà sulla console ammiraglia ...

Annunciato Scribblenauts Mega Pack per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment ha oggi Annunciato il lancio di Scribblenauts Mega Pack, una nuova collezione di due giochi che contiene le versioni complete di Scribblenauts Unlimited e di Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, oltre a contenuti bonus per entrambi i giochi. Sarà disponibile dal 18 settembre in versione digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X a un prezzo consigliato di ...

NPD : il 70% dei giocatori USA che possiedono Nintendo Switch possiedono anche PS4 o Xbox One : Il 70% delle persone negli Stati Uniti che possiedono un Nintendo Switch possiedono anche PS4 o Xbox One.I dati NPD aggiornati al mese di giugno 2018 sono stati pubblicati non molto tempo fa e, nell'analisi, è apparso un dato interessante riferito alla proprietà delle console negli USA.Come segnala MyNintendonews, Mat Piscatella ha riportato su ResetEra che i dati ottenuti hanno rivelato che circa il 70% dei giocatori negli Stati Uniti che ...

Un video mette a confronto Valkyria Chronicles 4 su PS4 e Nintendo Switch : Con la demo di Valkyria Chronicles 4 disponibile su tutte le piattaforme, i giocatori hanno deciso di rispondere a tutte le domande importanti su quanto bene (o non bene) giri la versione Switch del gioco. Con questi propositi, si è anche deciso di confrontare la versione Switch con quella PS4.Nel video riportato da Gamingbolt, la versione PS4 del gioco sembra senza dubbio migliore, tuttavia le differenze sono sorprendentemente minori: la ...

Nintendo Switch vedrà l'arrivo di altri giochi targati Bandai Namco : Bandai Namco è molto interessata a Nintendo Switch e, a quanto pare, la compagnia ha intenzione di portare altri titoli sulla piattaforma di successo.Stando a quanto riportato da MyNintendonews, secondo Takashi Mochizuki di The Wall Street Journal, Bandai Namco continuerà a portare i suoi giochi su Switch. Tuttavia, viene sottolineato che la compagnia è consapevole del fatto che portare un titolo sull'ibrida richiede un lavoro ben diverso da ...

Blowfish Games annuncia Storm Boy : The Game per PC - PS4 - Xbox One - Nintendo Switch - Android e iOS : Blowfish Games annuncia ufficialmente Storm Boy: The Game, un’avventura basata sul omonimo racconto degli anni ’60, previsto per la fine dell’anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS. Storm Boy diventa un videogioco Il gioco ci porterà nel colorato mondo scritto da Colin Thiele nel lontano 1964, realizzato dagli autori di Morphite e The Deer God, ambientato sulle calde spiagge Australiane, in ...