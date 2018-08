Nicotera Marina | omicidio in spiaggia | 43enne ucciso a colpi di pistola fra i bagnanti

Marina di Nicotera - Francesco Timpano ucciso a colpi di pistola in spiaggia : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] La dinamica dell'omicidio non è ancora chiara ma, sembra che il killer abbia fatto irruzione ...

Maltempo Calabria : in azione uomini e mezzi a Joppolo e Nicotera Marina : Prosegue senza sosta l’impegno di Calabria Verde che, in collaborazione con la Protezione Civile regionale e con gli altri Corpi dello Stato, in costante contatto con le Prefetture e con il presidente della Regione, Mario Oliverio, che viene continuamente aggiornato sullo svolgimento degli interventi e sull’evolversi della situazione, stanno offrendo un importante supporto ai sindaci e alle popolazioni delle aree piu’ colpite ...