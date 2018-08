Niccolò Ciatti | un anno fa l' omicidio in Spagna La fidanzata | andrò al processo ma

Scandicci - per Niccolò Ciatti una fiaccolata : E Nardella fa esporre uno striscione sulla facciata di Palazzo Medici Riccardi per chiedere giustizia. Il ragazzo fu pestato a morte da tre ceceni in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna) un anno fa, il 12 agosto 2017. Da allora la famiglia invoca giustizia