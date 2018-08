Nessuno vuole la Aquarius | Ong | Ue indichi un luogo sicuro di sbarco per 141

Nessuno vuole Aquarius : Dopo aver soccorso negli ultimi due giorni 141 migranti nel Mediterraneo, la nave "Aquarius" di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (Msf) chiede ai governi europei "di assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile in conformità con il diritto internazionale marittimo in modo che le persone salvate in mare possano essere sbarcate e l'Aquarius possa continuare a fornire la necessaria assistenza umanitaria".La ...

In America Nessuno vuole più studiare letteratura - e la tecnica domina : ... unica eccezione: i gender studies, molto di moda, hanno cominciato a calare intorno al 2008, con l'inizio della crisi, e hanno subìto un crollo verticale a partire dal 2011, benché l'economia ...

I tre nodi ancora aperti nel governo su cui Nessuno per ora vuole cambiare strategia : Non si chiude lo iato apertosi in seno alla maggioranza sui fronti Tav, Tap e Rai. Mentre si riapre un altro fronte di discussione: il dossier Ilva. Su Tav e Tap, i capi politici di M5s e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si dicono entrambi "fiduciosi" che alla fine si arriverà ad un accordo, grazie al "buon rapporto personale" tra loro. Ma le divisioni permangono. Con i pentastellati favorevoli alla ...

Salvini : “Nomine Rai? Le figure migliori. Pistole libere? Nessuno le vuole - al massimo ce n’è qualcuna in libertà” : “Nomine Rai? Siamo arrivati alla fine, stiamo scegliendo le figure migliori. Stiamo facendo di tutto per valorizzare le risorse interne e non andare a prendere il Messia altrove”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, qualche ora prima della notizia ufficiale dell’accordo di governo sulle nomine dei vertici Rai. ll Tesoro, infatti, ha indicato i nomi di ...

Nessuno vuole Melegatti - addio al marchio storico del pandoro : Sotto l'albero per la prima volta negli ultimi 124 anni non ci sarà lo storico dolce brevettato a Verona

Nessuno vuole Melegatti - addio al marchio storico del pandoro : Nessuno vuole Melegatti e sotto l’albero per la prima volta negli ultimi 124 anni non ci sarà lo storico pandoro brevettato a Verona. L’asta per tentare di vendere in un’unica soluzione Melegatti e Nuova Marelli è andata deserta. Il termine era fissato alle 12 di venerdì 27 luglio nello studio dei curatori fallimentari Bruno Piazzola e Lorenzo Mio...

Sarost - 15 giorni di odissea in mare per i 40 migranti che Nessuno vuole : Oggi sono al quindicesimo giorno in mare, i migranti che nessuno vuole. Tra loro anche due donne incinte in gravi condizioni di salute. A rilanciare su Twitter la loro odissea è la sezione italiana ...

Caro Bonucci - non ti vuole più Nessuno… : Bonucci spalle al muro dopo aver avuto la presunzione di voler fare il bello ed il cattivo tempo chiedendo di tornare alla Juventus dopo un anno dalla mossa opposta Caro Bonucci, non ti vuole più nessuno. Il buon Leonardo ha fatto i conti senza l’oste ed ora si trova in mezzo ad un guado in una situazione davvero poco piacevole. Convinto d’avere il coltello dalla parte del manico e di poter “spostare gli equilibri” ...

Salvini risponde a Mattarella : "Nessuno vuole il Far-West in Italia" : Nessun Far West, solo un tentativo di rendere "meno complicato difendersi". Matteo Salvini risponde a Sergio Mattarella, che ieri durante la cerimonia del Ventaglio aveva parlato di "barbarie", riferendosi alla bimba rom ferita in strada a Roma da un proiettile vagante e aveva affermato che l'Italia "non può somigliare al Far West". Parole che erano state interpretate come un messaggio diretto al leader leghista e alla sua propaganda ...

Legittima difesa : Salvini - Nessuno vuole Far West - Mattarella non contro di me : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “nessuno vuole il Far West in Italia, nessuno vuole le pistole libere, al massimo c’è qualche ‘pistola’ in libertà, uomo che parla a vanvera”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di ‘Mattino 24’ su Radio 24, dopo l’intervento di ieri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.“Semplicemente, con la Legittima difesa ...

Salvatore - il 19enne che Nessuno vuole operare : Ho speranza perché chi la perde è morto ". Uno spintone, l'infortunio mentre gioca a calcio. E a Salvatore cambia la vita per sempre. E' virale l'appello del 19enne milanese alla ricerca di un ...