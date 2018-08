Nessuno Stato europeo vuole i 141 migranti soccorsi dalla Aquarius

Gaia - uccisa dalla medusa a 7 anni. La madre : “Nessuno ci ha detto che il mare era infestato” : La mamma di Gaia Trimarchi: "Mi è morta fra le braccia. Nessuno ci ha detto che la zona è infestata da quella specie di meduse, non c’erano divieti di alcun genere. Lei stava in un punto dove l’acqua è bassa, raccoglieva conchiglie, era una sua passione".Continua a leggere

PSG - Buffon : 'Mai Nessuno mi ha detto che sarei stato titolare'. Poi aggiunge : 'Amo le sfide' : TORINO - ' In 24 anni di carriera nessuno mi ha mai detto che sarei stato il portiere titolare. Sono qui per dare il mio massimo quando sarò chiamato in causa e per aiutare tutti a crescere, ho questa ...

AL BANO E ROMINA POWER TRUFFATI/ Annullato il concerto di Rimini - i motivi : "Nessuno è stato pagato. A noi..." : Al BANO e ROMINA POWER TRUFFATI: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Stash Fiordispino : "Sono stato aggredito per difendere una donna - tutti guardavano ma Nessuno interveniva" : Lo conosciamo per i suoi successi musicali con i The Kolors, ma qualche giorno fa il frontman cantante Antonio Fiordispino in arte Stash, è stato coinvolto in un aggressione capitata per difendere una donna che, litigando con il suo ragazzo, è stata picchiata in strada da quest'ultimo. Il giovane 29enne dopo l'episodio, ha voluto condividere il fatto con i suoi followers su Instagram, pubblicando uno scatto in cui compare con il volto ...