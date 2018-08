“Nessun perdono” La rabbia contro il papà della piccola Nicole Guidava ubriaco

caffeinamagazine

(Di domenica 12 agosto 2018)aveva 8 anni, ne avrebbe fatti 9 a settembre, è morta in un incidente stradale avvenuto a Nettuno (Roma), in via dei Frati. Alla guida dell’auto il padre, 39 anni, che poco dopo la mezzanotte avrebbe perso illlovettura, finendoun palo e cappottandosi. A bordo dell’auto c’era anche l’altra figlia di 6 anni che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Anzio ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche l’uomo è stato portato in ospedale ma è scappato per poi essere rintracciato dopo circa un’ora dalla polizia.con la patente revocata dal 2009 ed era risultato positivo all’alcol test. Un storia terribile che scatenae dolore tra i parentivittima. Tra cui lo zio diFrancesco Guidi che, intervistato dal Messaggero, vuole sentire parlare di pietà: «Non lo perdoneremo mai, per una ...