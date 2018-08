Neonato morto a Brescia | il gemello è ancora ricoverato in ospedale

Neonato morto in ospedale a Brescia - il primario : "Sembrava stabile - poi è peggiorato". Migliorano gli altri 6 infettati : Sono ancora ricoverati nel reparto di patologia neonatale. Il professor Gaetano Chirico: "Abbiamo intrapreso la terapia ma non ce l'ha fatta"

Neonato morto a Brescia : altri 6 infettati ancora ricoverati in ospedale : Sei neonati (in fase di guarigione) rimangono ancora ricoverati agli Spedali civili di Brescia, in quanto risultati positivi al batterio Serratia Marcescens, che ha provocato la morte di un bimbo, nato prematuro a fine giugno da una coppia Bresciana: i piccoli erano ricoverati nello stesso reparto che ora è chiuso. Il batterio ha contagiato in totale dieci neonati nel reparto di terapia intensiva neonatale tra cui anche il gemellino della ...

Neonato morto a Brescia : cos'è il batterio Serratia marcescens : Un micro-organismo particolarmente temuto negli ospedali, e in terapia intensiva pediatrica: "Oltre 200 i casi di cui si è a conoscenza", spiega in una nota l'ospedale Bresciano. In passato casi a Como e Mantova

Neonato morto a Brescia : avviata la commissione d’inchiesta : Dopo la morte del Neonato, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia, deceduto il 6 agosto, a causa del batterio Serratia Marcenscens, la Regione Lombardia ha dato mandato all’Ats di Brescia di avviare “una commissione d’inchiesta per verificare se dal punto di vista amministrativo e sanitario sono state seguite tutte le misure di sorveglianza e contenimento del ...

