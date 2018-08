Neonato morti | altri 6 ancora ricoverati

Nicaragua - sette morti negli scontri contro il governo - Neonato ucciso da un manifestante : Nuova ondata di scontri in Nicaragua, che nella giornata di ieri 23 giugno hanno provocato almeno 7 morti, di cui uno è un bimbo di solo un anno. Ferma la condanna della madre, che accusa la polizia davanti alle reti televisive. Le forze dell'ordine sono state ritenute colpevoli. Le manifestazioni, avviate dal 18 aprile scorso prima a Managua [VIDEO] e a to nella citta' di Masaya, hanno come obiettivo la protesta contro la riforma delle pensioni ...