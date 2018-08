Nel cuore operativo del mare dove si sorveglia e si salva

Mattarella - Stazzema è Nel nostro cuore : 11.45 "Sant'Anna di Stazzema è nel cuore degli italiani.Lo spaventoso eccidio nazifascista del 12 agosto di 74 anni fa costituisce uno dei vertici di più sconvolgente disumanità che la guerra seppe toccare, destando orrore tra gli orrori". Così il presidente Mattarella. La "spietata ferocia" compiuta "su bambini, donne, anziani inermi", ha spezzato "sentimenti e speranze,oltraggiando i loro corpi, occultando ogni segno di umanità negli stessi ...

Treccine e sorriso smagliante – Luminosa Bogliolo - l’ostacolista che ha fatto breccia Nel cuore degli italiani[GALLERY] : Luminosa Bogliolo, l’ostacolista azzurra che ha fatto innamorare tutti i tifosi italiani Giovane, tenace e bella: Luminosa Bogliolo ha fatto breccia nel cuore degli italiani grazie alla sua partecipazione agli Europei di atletica di Berlino 2018. L’azzurra è rimasta fuori dalla finale dei 100 metri ad ostacoli, ma il suo sorriso è rimasto bene impresso e, sicuramente riuscirà a regalare emozioni nel futuro roseo che ...

Body - gonNellino e scalda cuore Accessori indispensabili della danza : Un'ampia scollatura sulla schiena lo rende un capo di sicuro effetto per spettacoli di danza classica, contemporanea o di altro genere. Disponibile in taglie per bambine e ragazzine dai 6 ai 12 anni, ...

"La cosa più difficile è quando un genitore mi dice : 'Ho perso mio figlio - ma il tuo ce la farà'. È sempre una pugnalata Nel cuore" : Elena Santarelli torna a parlare della malattia del figlio Giacomo e questa volta lo fa confessandosi a cuore aperto a Vanity Fair. Era l'autunno 2017 quando al figlio Giacomo, 9 anni, era stato diagnosticato un tumore cerebrale e da quel momento in poi la showgirl non si è mai data per vinta, continuando a raccontare la battaglia sua e quella del suo bambino attraverso i social.La parola tumore fa paura, ma ci sono tanti altri reparti ...

Ucciso 25 anni fa da mostro di Foligno - il fratello : sei Nel mio cuore - : In un post su Facebook, Stefano Paolucci ha ricordato il piccolo Lorenzo, Ucciso a 13 anni da Luigi Chiatti. "Io non dimentico mai né te, né il tuo splendido sorriso", ha scritto accanto a una foto ...

Lorenzo - ucciso a 13 anni dal mostro di Foligno. Il fratello : “Resterai sempre Nel mio cuore” : A 25 anni dalla morte del piccolo Lorenzo Paolucci i familiari ricordano che presto Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, potrebbe tornare in libertà dopo i 3 anni nella Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. "Chiediamo che permanga la massima attenzione e vigilanza mostrate fino ad oggi dalle istituzioni" hanno spiegato l'avvocato della famiglie delle vittime del mostro di Foligno.Continua a leggere

Salvo Sottile - su Rai 3 la puntata speciale di Prima dell'alba : Nel cuore della notte... : Il racconto di Salvo Sottile , con il suo Prima dell'alba , riguarderà anche le lunghe notti estive, di caldo e trasgressioni. Verrà infatti confezionata una puntata speciale del programma, in onda su ...

Crocifisso nei luoghi pubblici - proposta Lega divide/ Luxuria : “Polemica strumentale - Gesù lo hai Nel cuore” : Crocifisso nei luoghi pubblici, proposta Lega divide. Vladimir Luxuria: “Polemica strumentale, Gesù lo hai nel cuore”. Ma altri vip non sono d'accordo... Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:48:00 GMT)

Liverpool - Alisson : 'La Roma resterà sempre Nel mio cuore' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Al termine dell'amichevole tra Liverpool e Napoli di ieri, conclusasi 5-0 per la squadra di Klopp , ha parlato l'ex portiere giallorosso, Alisson , ai microfoni di Sky Sport. Così ha commentato il suo addio alla Capitale: 'resterà sempre nel mio cuore, ho vissuto grandi cose lì. Ora sono al Liverpool e, come fatto a Roma, darò tutto e farò il mio meglio per la ...

Rihanna : «Basta mangiare mac’n’cheese Nel cuore della notte» : Difficile che non faccia parlare di sé per più di qualche settimana: basta un nuovo taglio di capelli, una manicure più affilata del solito o qualche foto su Instagram in cui viene evidenziata la sua silhouette super sexy, a far sì che Rihanna catalizzi l’attenzione di milioni di persone, fan e non. Ma ora che ha compiuto 30 anni la cantante e star di Ocean’s 8, da sempre portavoce di messaggi #bodypositive, ha rivelato che vuole rivedere ...

Jack Wagner è Nel cast di «Quando chiama il cuore» - : Proprio grazie a questo sport ha avuto l'opportunità di conoscere grandissimi attori. «Ho giocato con Clint Eastwood, Jack Nicholson, Sean Connery. E quando sei sul campo parli un po' di tutto. Così ...

Figalli - il matematico con Napoli Nel cuore : 'Con i numeri prevedo dove vanno le nuvole' : Dopo il liceo ha sempre girato il mondo? 'Sono entrato alla Scuola Normale di Pisa nel settembre 2002 e ho ottenuto la laurea triennale in matematica nel novembre 2004. Durante gli studi per la ...

Eccezionale intervento chirurgico a Padova : rimossa massa Nel cuore di una donna con un’operazione innovativa e mai attuata prima : Di norma si sarebbe dovuti intervenire con un’operazione a cuore aperto per salvarle la vita, ma l’equipe cardiochirurgica dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova diretta dal Prof. Gino Gerosa che conta una nutrita esperienza di interventi eccezionali e pionieristici, non poteva non optare per un intervento, ancora una volta d’avanguardia, che contribuirà alla diffusione della conoscenza cardiochirurgica. L’Eccezionale operazione è stata ...