Ne L’Allieva su Rai1 il primo bacio tra Alice e Claudio | anticipazioni terza puntata del

Seconda puntata de L’Allieva su Rai1 - anticipazioni 5 agosto : l’arrivo di Arthur distrae Alice? : Stasera, su Rai1 andrà in onda la Seconda puntata de L'Allieva. Prosegue sulla rete ammiraglia l'appuntamento in replica con la fiction rivelazione di fine 2015. Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sono i protagonisti dell'adattamento televisivo della saga letteraria creata da Alessia Gazzola nei panni rispettivamente di Claudio Conforti e Alice Allevi. Goffa, imbranata, spesso con la testa tra le nuvole, l'eroina de L'Allieva è una ...

Su Rai1 arriva L’Allieva con Alessandra Mastronardi - I Bastardi di Pizzofalcone non va in onda : quando tornerà? : Su Rai1 arriva L'Allieva con Alessandra Mastronardi. La storica attrice de I Cesaroni, adesso affermata protagonista al cinema e in tv, torna con una serie tv firmata Rai che ha fatto incetta di ascolti due anni fa e che la vede al fianco di Lino Guanciale. I due sono già pronti per una seconda stagione che, a quanto pare, andrà in onda in primavera, ma da oggi, 29 luglio, saranno nel prime time di Rai1 per le repliche della prima ...

Il finale de I Bastardi di Pizzofalcone - aspettando la seconda stagione - lascia posto alle repliche de L’Allieva su Rai1 : Domenica 22 luglio Rai1 trasmette in prima serata la replica del finale de I Bastardi di Pizzofalcone, che tornerà in onda a settembre con la seconda stagione inedita. La serie diretta da Carlo Carlei con protagonisti Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino e Carolina Crescentini è stata trasmessa per la prima volta dall'ammiraglia Rai nel gennaio 2017 e subito rinnovata per una seconda stagione dopo il grande successo di ...