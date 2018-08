Nave Aquarius - 141 migranti a bordo : "Ue ci assegni porto sicuro"/ Ultime notizie : "5 navi ci hanno ignorato" : Aquarius con 141 migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 15:54:00 GMT)

Nave Aquarius con 141 migranti a bordo - Msf : assegnateci porto sicuro - : L'imbarcazione della ong SOS Méditerranée ha salvato decine di persone al largo della Libia e denuncia: 5 navi hanno ignorato barche in difficoltà. Msf chiede ai governi europei di "assegnare un luogo ...

La Nave Aquarius in arrivo con 141 migranti. Due mesi dopo l'odissea si ripete? : Aquarius, ci risiamo. dopo aver soccorso negli ultimi due giorni 141 migranti nel Mediterraneo, la nave 'Aquarius' di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, Msf, chiede ai governi europei 'di ...

La Nave Aquarius in arrivo con 141 migranti. Due mesi dopo l'odissea si ripete? : Aquarius, ci risiamo. dopo aver soccorso negli ultimi due giorni 141 migranti nel Mediterraneo, la nave "Aquarius" di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (Msf) chiede ai governi europei "di assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile in conformità con il diritto internazionale marittimo in modo che le persone salvate in mare possano essere sbarcate e l'Aquarius possa continuare a ...

Aquarius - da sola nel Mediterraneo : "Ormai siamo l'unica Nave Ong per i salvataggi" : A bordo della nave di SOS Mediterranee ci sono 141 migranti soccorsi al largo della Libia: "siamo molto preoccupati che...

Migranti - Salvini contro la Nave Aquarius con 142 profughi a bordo : 'Non vedrà mai un porto italiano' : L'Aquarius 'Non vedrà mai un porto italiano'. Parola del ministro dell'Interno Matteo Salvini che, ai microfoni del Gr1 della Rai, è intervenuto sul soccorso di 142 Migranti, a largo della Libia, da ...

Migranti : Salvini non cambia idea : "La Nave Aquarius non vedrà mai un porto italiano" : La Nave Aquarius "non vedrà mai un porto italiano". Lo ha detto il ministro dell'Interno matteo Salvini nel corso di un'intervista al Giornale Radio Rai, sottolineando che l'unità (in utilizzo alla Ong SOS Mediterranee e con a bordo volontari di Medici Senza Frontiere e attualmente 142 Migranti soccorsi al largo della Libia, ndr) "è di proprietà di un armatore tedesco ...

Migranti - Nave Aquarius salva 142 persone al largo della Libia : ci sono 67 minori : I profughi salvati sono quasi tutti somali o eritrei. La nave delle ong Sos Mediterranee e Msf ha fatto sapere di aver allertato il Centro di Coordinamento Congiunto di Soccorso libico e tutte le autorità competenti: "Aquarius rimarrà in zona ricerca e soccorso attenta a ogni altra eventuale imbarcazione in difficoltà".Continua a leggere

Migranti - dopo un mese la Nave Ong Aquarius torna in mare : La nave Aquarius della ong Sos Mediterranée torna in mare dal porto di Marsiglia dopo una sosta di oltre un mese e il lungo...

Migranti - Nave Aquarius torna in mare : “Libia? Non sicura - non porteremo nessuno lì”. Anche Il Fatto.it a bordo : L’Aquarius torna in mare. Un mese dopo l’ultimo viaggio e due anni e mezzo dopo essere salpata per la prima volta dal porto di Marsiglia, la nave di soccorso noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere riprende oggi il viaggio in mare. La partenza è prevista per le 18 dal porto francese. Il Fatto.it sarà a bordo. “Non porteremo nessuno in Libia, continuiamo a considerarla porto non ...

Migranti : l'appello dei 500 per sostenere Nave Aquarius : ... l'attrice Juliette Binoche, il fotografo Yann-Arthus-Bertrand, lo scrittore premio Nobel J.M.G Le Clézio, l'economista Thomas Piketty, lo scrittore Daniel Pennac, l'ex calciatore campione del mondo ...

Migranti : Nave Msf "Aquarius" torna nel Mediterraneo : La nave "Aquarius" di Medici senza frontiere "torna in mare per continuare a salvare vite umane". Ne dà notizia la stessa ong in un comunicato, in cui si specifica che la nave salperà' oggi dal porto di Marsiglia dopo una sosta di oltre un mese "in cui ci siamo preparati ad affrontare un Mediterraneo profondamente mutato", scrive Msf.

Nave Aquarius dopo Malta a Marsiglia : 15.27 La Nave Aquarius è arrivata al porto di Marsiglia per uno scalo tecnico che prevede il cambio dell'equipaggio e i rifornimenti, dopo che Malta ha deciso di chiudere i propri porti a tutte le navi delle Ong fino a quando non sarà stata fatta chiarezza sulle loro attività. Lo ha reso noto Medici senza frontiere (Msf), precisando che, "dopo uno scalo di quattro giorni,la Nave tornerà nella zona di ricerca e soccorso in acque internazionali ...

Aquarius : Le Pen - 'Nave sia confiscata' : ANSA, - PARIGI, 26 GIU - "Vuoto, l'Aquarius fa rotta su Marsiglia: lo Stato deve lasciar accostare la nave...e confiscarla a SOS Mediterranée, ONG complice dei passeur": lo scrive, in un tweet, la ...