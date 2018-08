Nasce in Calabria la Scuola di Protezione Civile regionale

Calabria : “Presto Nascerà la scuola di Protezione Civile” : “La Protezione Civile calabrese diventa sistema. La Giunta regionale, presieduta da Mario Oliverio, nella sua ultima riunione ha approvato il progetto di ‘scuola di Protezione Civile‘ predisposto dal direttore della Protezione Civile regionale Carlo Tansi e dal responsabile del volontariato regionale Michele Folino Gallo.” Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale nel quale si precisa che ...

Sorpresa in Calabria : da una nidiata di caretta caratte Nasce una dolcissima tartaruga albina : Sopresa in Calabria: una rara tartaruga albina è stata trovata questa mattina a Galati, nei pressi di Brancaleone. A individuarla e assisterla sono stati gli studiosi di caretta Calabria Conservation, la onlus nata dalla testardaggine e dall’impegno di un gruppo di biologi e naturalisti, che d’estate si occupano di monitorare le spiagge, individuare i nidi e aiutare i piccoli durante la schiusa, d’inverno gestiscono il Museo ...

Nasce in Calabria il primo museo al mondo in uno stabilimento balneare - FOTO - : ... uno stile di vita, una cultura che spazia in diversi momenti della vita delle persone: dallo sport "da strada" quali lo skate boarding, all'arte metropolitana e al ballo con la break dance, un'onda ...

In Calabria Nasce il primo Centro tecnico del Milan : E’ stato ufficialmente presentato a Schiavonea – frazione di Corigliano, paese che ha dato i natali al campione del mondo Rino Gattuso – il primo Centro tecnico Milan in Calabria, rappresentato sul territorio dalla scuola calcio Forza Ragazzi. Il club, fondato 9 anni fa dall’attuale allenatore del Milan e presieduto in loco da Valentino Guerriero, ha ricevuto il placet della società Ac Milan diventando in pratica il ...

In Calabria Nasce il primo Centro tecnico del Milan : E’ stato ufficialmente presentato a Schiavonea – frazione di Corigliano, paese che ha dato i natali al campione del mondo Rino Gattuso – il primo Centro tecnico Milan in Calabria, rappresentato sul territorio dalla scuola calcio Forza Ragazzi. Il club, fondato 9 anni fa dall’attuale allenatore del Milan e presieduto in loco da Valentino Guerriero, ha ricevuto il placet della società Ac Milan diventando in pratica il ...

Nasce scuola Milan in Calabria : Nasce a Corigliano Calabro, il centro di cui è originario Rino Gattuso, una scuola di calcio del Milan, unico centro tecnico in Calabria della società rossonera. La scuola “Forza ragazzi”, di cui é presidente Valentino Guerriero, sarà inaugurata venerdì prossimo, 27 luglio, nel campo sportivo “Santa Maria ad Nives” nella frazione Schiavonea. Nell’occasione avrà anche luogo una conferenza stampa alle 20 nel ...