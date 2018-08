Napoli | turista incinta scippata e scaraventata a terra

ilgiornale

: ** #Napoli, #Turista #Inglese incinta #Scippata e scaraventata a #Terra ** #PrimoPianoNapoli #CronacaNapoli… - anteprima24 : ** #Napoli, #Turista #Inglese incinta #Scippata e scaraventata a #Terra ** #PrimoPianoNapoli #CronacaNapoli… - zazoomnews : Napoli turista inglese incinta scippata e scaraventata a terra - #Napoli #turista #inglese #incinta - larampait : #Napoli. #Turista inglese scippata finisce a terra -

(Di domenica 12 agosto 2018) Orribile e ingiusto ciò che è accaduto a Piazza Garibaldi, nei pressi della stazione centrale di. Stando alle prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, unainglese in stato di gravidanza ha subito un violento scippo da parte di alcuni malviventi. La donna, di 31 anni, è finita amanifestando forti dolori all'addome. Gli agenti della Polizia di Stato sono prontamente intervenuti e hanno condotto la donna presso l'ospedale Loreto Mare, dove è stata immediatamente sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente, i medici hanno dichiarato che il bambino non ha subito conseguenze. Adesso starà alla Polizia di Stato risalire agli autori del terribile gesto.La zona di Piazza Garibaldi non è nuova a fenomeni di questo tipo ma, ormai, è diventato palese che i delinquenti non si fermano davanti a nulla. Era impossibile non capire che la vittima dello scippo ...