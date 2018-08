Napoli | Malcuit imbarazzante | il nuovo terzino fa acqua da tutte le parti!

Napoli già pazza di Ashley - la 'fatina' azzurra di Malcuit : Con l'esterno francese in arrivo dal Lilla ecco la bella fidanzata Ashley, vera professionista del make up e delle acconciature. Nelle varie 'versioni' in cui è possibile ammirarla su Instagram quella ...

Napoli ufficializza acquisto Malcuit : ANSA, - Napoli, 8 AGO - Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto dal Lilla di Kevin Malcuit. Il club azzurro ha pagato il terzino destro circa 12 milioni di euro. Macuilt sarà l'alternativa a Hysaj ...

Napoli - ufficiale l’acquisto di Malcuit : Kevin Malcuit è un giocatore del Napoli. Il club partenopeo ha ufficializzato su twitter l’acquisto dal Lille del 27enne difensore francese. (AdnKronos)L'articolo Napoli, ufficiale l’acquisto di Malcuit sembra essere il primo su CalcioWeb.

Napoli - ufficiale l'arrivo di Malcuit : chi è il terzino con un passato da punta : Dalla tripletta siglata con la maglia del Monaco alla lunga gavetta nella terza divisione francese: tutto sul 27enne che si candida a essere il vice Hysaj

Calciomercato Napoli - ufficiale l'arrivo di Malcuit : Nelle ultime ore l'accordo totale e la chiusura dell'operazione, poi, nella giornata di martedì, le visite mediche con il suo nuovo club a Villa Stuart. Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Kevin ...

Napoli - ufficiale Malcuit. Mertens rientra col Wolfsburg : La vittoria di San Gallo contro il Borussia Dortmund ha rappresentato la penultima tappa di avvicinamento al campionato per il Napoli di Ancelotti che ora è atteso sabato dal Wolfsburg in Germania per ...

Malcuit al Napoli - ora è ufficiale : Napoli - Kevin Malcuit è un giocatore del Napoli . Il terzino francese, classe 1991, ha firmato il contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi anni. Il presidente Aurelio De Laurentiis e ...

Calciomercato Napoli - non solo Ochoa : tentativo per Ospina. Malcuit firma per 4 anni con opzione per il 5° : Altro giro, altro obiettivo per la porta: il Napoli ha puntato David Ospina, numero uno dell'Arsenal. Un po' di dati: classe '88, gioca nei Gunners dal 2014 ed è il titolare della nazionale colombiana,...

Napoli - visite mediche per il terzino Malcuit : Nuovo acquisto in casa Napoli: Kevin Malcuit è appena arrivato presso la clinica Villa Stuart per sostenere le consuete visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al club di De Laurentiis per le prossime cinque stagioni. Il terzino francese arriva dal Lille a fronte di un pagamento di circa 12 milioni di euro.L'articolo Napoli, visite mediche per il terzino Malcuit sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Napoli - giornata di visite mediche per Malcuit : Acconciatura stravagante, maglia con il numero 13 della stella NFL Odell Beckham Jr. stampato sopra e tanta voglia di cominciare una nuova avventura della propria carriera. Kevin Malcuit è arrivato in ...

Calciomercato Napoli - finite le visite mediche di Malcuit : si aspetta la firma : Acconciatura stravagante, maglia con il numero 13 della stella NFL Odell Beckham Jr. stampato sopra e tanta voglia di cominciare una nuova avventura della propria carriera. Kevin Malcuit è arrivato in ...

Napoli - visite mediche a Roma per Malcuit : finalmente il terzino : Il terzino francese Kevin Malcuit sta svolgendo le visite mediche a Roma, prima del via libera definitivo alla sua firma con il Napoli. Malcuit è arrivato a Villa Stuart in mattinata e dopo l'ok ...

Napoli - visite mediche a Roma per Malcuit : Ochoa imminente : STRATEGIE - Un 5-0 diventa un peso insopportabile, pure ad agosto, e quando il mercato rimane ancora vivo, nel bar dello Sport, dove il calcio trova sfogo, c'è una preoccupazione e anche un ...

Napoli : visite per Malcuit - poi firma : Napoli, 6 AGO - Il terzino francese Kevin Malcuit sta svolgendo le visite mediche a Roma, prima del via libera definitivo alla sua firma con il Napoli. Malcuit è arrivato a Villa Stuart in mattinata e ...