ilfattoquotidiano

: Murialdo, fallita la cartiera è sparito tutto. Un paese in vendita in provincia di Savona - ilfattoblog : Murialdo, fallita la cartiera è sparito tutto. Un paese in vendita in provincia di Savona - Cascavel47 : Murialdo, fallita la cartiera è sparito tutto. Un paese in vendita in provincia di Savona - TutteLeNotizie : Murialdo, fallita la cartiera è sparito tutto. Un paese in vendita in provincia di Savona -

(Di domenica 12 agosto 2018) “Vietato passare o sostare sotto i carichi sospesi”. Quattro anni dopo il crollo del tetto, un pannello arrugginito continua a urlare le regole della prudenza aziendale mentre una piramide di putrelle spezzate e di lastre di amianto si apre all’azzurro del cielo e all’allegria fuori luogo di grilli e cicale. Sino al 2012 ladi Bormida () dava lavoro a 50 persone e ad altre 50 con l’indotto. Dopo che è, nel 2012, è iniziato l’assedio degli elementi, come se la più grande macchia verde d’Europa, quella appunto della Valbormida, volesse cancellare o ingoiare la carcassa della fabbrica. Nel 2014 la neve ha schiantato il tetto e due anni dopo il fiume in piena ha invaso il capannone lasciando sul pavimento un greto sabbioso disseminato di detriti. Mentre il vento suona come un organo i rottami del tetto, dozzine di pesci in uno stagno fra le strutture di ...