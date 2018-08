romadailynews

: RT @FedeAngeli: Io e i miei bambini siamo minacciati di morte dal clan Spada e viviamo da oltre 5 anni senza più libertà e il X Municipio a… - FaralliGabriele : RT @FedeAngeli: Io e i miei bambini siamo minacciati di morte dal clan Spada e viviamo da oltre 5 anni senza più libertà e il X Municipio a… - romadailynews : Municipio IV. Bambini gratis al mare e in piscina: Municipio IV. Bambini gratis al mare e… - lnzgrz : RT @FedeAngeli: Io e i miei bambini siamo minacciati di morte dal clan Spada e viviamo da oltre 5 anni senza più libertà e il X Municipio a… -

(Di domenica 12 agosto 2018)IV.ale in– Una iniziativa delIV di Roma destinata aidelle elementari e delle medie. Lo fa sapere la presidenza delcon il seguente comunicato. Dopo 24 anni – si legge nel comunicato -in cui ilnon aveva progetti per i minori, alIV l’Estate Giovani! Giornate di vacanza dedicati ae ragazzi di scuole elementari e medie completamente gratuite che permettono di passare momenti di svago e aggregazione ale in. I centri estivi – precisa il comunicato – sono ovviamente aperti anche a ragazzi disabili che saranno seguiti da un operatore dedicato ma sempre con l’obiettivo dell’inclusione con il gruppo. Nonostante le 100 adesioni le iscrizioni restano aperte tutto il mese per consentire fino alla riapertura delle scuole di usufruire del servizio. Come ogni ...