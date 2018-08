MotoGp – Vittoria e balzo nella top tre per Lorenzo | Marquez allunga | la nuova classifica

LIVE MotoGp - GP Austria 2018 in DIRETTA : vittoria show di Lorenzo - che battaglia con Marquez! Dovizioso terzo - Valentino Rossi sesto : Buon divertimento! GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Grazie a tutti per averci seguito. ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2018 in DIRETTA : Andrea Dovizioso sfida Marquez per la vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Red Bull Ring sarà caccia aperta a Marc Marquez, che scatterà dalla pole position per la terza volta in stagione. Appena due millesimi hanno separato la Ducati di Andrea Dovizioso dallo spagnolo ed in gara ci sono concrete possibilità per rifarsi. Negli ultimi due anni, infatti, è sempre stata la Rossa di Borgo ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2018 in DIRETTA : Andrea Dovizioso sfida Marquez per la vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Red Bull Ring sarà caccia aperta a Marc Marquez, che scatterà dalla pole position per la terza volta in stagione. Appena due millesimi hanno separato la Ducati di Andrea Dovizioso dallo spagnolo ed in gara ci sono concrete possibilità per rifarsi. Negli ultimi due anni, infatti, è sempre stata la Rossa di Borgo ...

MotoGp - Marquez spiazza tutti : “la pole non è la cosa più importante. Obiettivo vittoria? Non per forza” : Il leader della classifica piloti si dimostra ancora una volta calcolatore, sottolineando come la vittoria non sarà l’Obiettivo principale in Austria Marc Marquez è cresciuto, non solo dal punto di vista sportivo ma anche psicologico. Se una volta lo spagnolo attaccava a tutta senza remore, adesso l’Obiettivo è quello di raccogliere punti importanti in ottica campionato. AFP/LaPresse E’ quello che si evince dalle sue ...

MotoGp - Gp Austria Conferenza Stampa : Lorenzo - 'Crediamo di avere buone possibilità per lottare per la vittoria' : E' uno sport pericoloso o puoi rompere il motore. Ma al momento non vedo come possiamo vincere 5 o 6 gare di fila'. In Conferenza si è anche parlato di come vengono gestite le prove libere: 'Le ...

MotoGp – Dovizioso - la vittoria di Brno e l’ignoranza della gente : “strategia a sensazione - ecco cosa dico alla gente che commenta sui social” : Andrea Dovizioso tra soddisfazione e ‘rimproveri’: le parole del ducatista dopo la fantastica vittoria di oggi al Gp della Repubblica Ceca Preziosissima vittoria di Andrea Dovizioso, oggi a Brno: il forlivese della Ducati è stato protagonista di un weekend da favola, conquistato la pole position del Gp della Repubblica Ceca e un importantissimo successo, oggi, a Brno. Importante balzo in classifica piloti per Dovizioso, che ...

MotoGp – La vittoria di Brno regala a Dovizioso un balzo importante : la nuova classifica piloti : Marc Marquez sempre leader dopo il terzo posto nel Gp della Repubblica Ceca, Dovizioso accorcia le distanze: la classifica piloti aggiornata dopo la gara di Brno Weekend speciale per Andrea Dovizioso in Repubblica Ceca: il forlivese della Ducati ha conquistato pole position e vittoria sul circuito di Brno, regalando al team di Borgo Panigale una fantastica doppietta, grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo. Terzo posto per Marc Marquez, ...

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso si giocano la vittoria! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di MotoGP del GP della Repubblica Ceca. Italiani all’assalto! Andrea Dovizioso ha stampato una pole position d’autore ieri, come non gli capitava da quasi due anni. Il pilota della Ducati è deciso ad invertire la rotta di una stagione fin qui al di sotto delle aspettative e a Brno cercherà la vittoria. Proverà a farlo anche Valentino Rossi, che partirà dalla seconda ...

MotoGp - tutto pronto per il week-end di Brno : Marquez il favorito per la vittoria secondo i bookmakers : Il pilota spagnolo inizia il week-end in Repubblica Ceca con i favori del pronostico, la quota che lo vede vincitore è la più bassa in palinsesto Ha vinto le ultime due gare e sulla pista di Brno, tradizionalmente favorevole alla Honda, Marc Marquez può dare il colpo di grazia al mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, leader in classifica con 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi, è il grande favorito per il Gp della Repubblica Ceca. A ...

MotoGp – Viñales fiducioso a Brno - Maverick sicuro : “continuando così arriveremo alla vittoria” : Maverick Viñales svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del ...

MotoGp - Valentino Rossi a caccia della prima vittoria in stagione : “piccoli passi avanti - ma…” : Il pilota della Yamaha è intervenuto in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni alla vigilia del week-end di Brno Pausa estiva andata in archivio, si torna in pista per la seconda parte della stagione di MotoGp. Il Gp di Brno riapre la caccia al titolo mondiale, con Marc Marquez che guida la classifica piloti con 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. AFP/LaPresse Manca ancora la vittoria al Dottore in questo campionato, una ...

MotoGp - Rossi pronto per Brno 'Voglio la prima vittoria stagionale' : Brno - Dieci gare per riacciuffare Marc Marquez. Al giro di boa della stagione, il campione del mondo si appresta a correre in Repubblica Ceca la 100/a gara in MotoGp , con 40 vittorie già alle spalle,...

MotoGp - Valentino Rossi riparte da Brno più caparbio che mai : “vogliamo assicurarci la nostra prima vittoria di stagione” : Si riparte da Brno, Valentino Rossi e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane ed in vista del pRossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di Repubblica Ceca ...

MotoGp - Valentino Rossi riparte da Brno più caparbio che mai : “vogliamo assicurarci la nostra prima vittoria” : Si riparte da Brno, Valentino Rossi e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane ed in vista del pRossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di Repubblica Ceca ...