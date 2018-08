MotoGp – Valentino Rossi positivo dopo il warm up | “abbiamo fatto una modifica che…”

LIVE MotoGp - GP Austria 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi per il miracolo verso la gara : Buon divertimento! GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA FOTOCATTAGNI

MotoGp – Valentino Rossi unico! Il Dottore sfoggia il suo miglior sorriso nonostante il sabato disastroso in Austria [FOTO] : Valentino Rossi non si smentisce mai: il bellissimo gesto del Dottore dopo le deludenti qualifiche del Gp d’Austria Valentino Rossi dimostra sempre e, involontariamente, il grande campione che è. Il Dottore ha affrontato due giornate complicatissime, ieri e oggi, al Red Bull Ring: prima un problema alla sua M1 nelle Fp1 del Gp d’Austria, poi una Q1 disastrosa che lo costringerà a partire domani dalla 14ª casella in griglia, ...

MotoGp – Yamaha si scusa con i piloti - Valentino Rossi ringrazia ma… rincara la dose : “è da più di un anno che dico che…” : Le parole di Valentino Rossi dopo il disastroso sabato di qualifiche al Red Bull Ring e le scuse ufficiali da parte del team all’apertura del debrief Yamaha Weekend complicato per la Yamaha, quello del Red Bull Ring. Il team di Iwata era ben consapevole che il Gp d’Austria sarebbe stato una brutta gatta da pelare per la squadra e i piloti, ma probabilmente non si aspettava un disastro come quello di oggi. Maverick Vinales è ...

MotoGp – Valentino Rossi e le difficoltà in Q2 : il gesto del Dottore ai meccanici durante le qualifiche in Austria [VIDEO] : Il gesto di Valentino Rossi ai box Yamaha durante la Q1 per spiegare ai suoi uomini il problema riscontrato in pista Giornata deludente in casa Yamaha oggi al Red Bull Ring: le qualifiche del Gp d’Austria non hanno regalato grandi soddisfazione al team di Iwata, con Maverick Vinales che domani partirà dall’11ª casella in griglia di partenza e Valentino Rossi che non è riuscito a superare la Q1, fermandosi quindi in 14ª ...

MotoGp - GP Austria 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez pole davanti a Dovizioso. Valentino Rossi 14° in grande difficoltà : Marc Marquez è implacabile. Il campione del mondo in carica conquista la pole position nel GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP, piegando in un confronto molto appassionante la coppia Ducati Andrea Dovizioso / Jorge Lorenzo. Il forlivese si è fermato ad appena due millesimi dall’iberico, dimostrando di trovarsi anch’egli a meraviglia su questo tracciato. Il maiorchino invece ha ottenuto un crono a ...

MotoGp – Austria disastrosa per Valentino Rossi : Q2 amara - qualifiche terminate per il Dottore : Q1 fallita per Valentino Rossi al Red Bull Ring: il Dottore non riesce a staccare il pass per le Q2 del Gp d’Austria Weekend complicatissimo per Valentino Rossi in Austria: il fine settimana al Red Bull Ring non è iniziato col piede giusto per il Dottore che ha dovuto fare i conti con un problema tecnico sulla sua M1, ieri mattina, nella prima sessione di prove libere, per poi faticare troppo sul bagnato nel pomeriggio. Il nove volte ...

MotoGp - terminate le Fp3 al Red Bull Ring : Marquez è il più veloce - Valentino Rossi e Lorenzo fuori dalla top ten [TEMPI] : Le terze prove libere al Red Bull Ring hanno messo in mostra la velocità di Marc Marquez, è lui il pilota più veloce di queste Fp3 Un circuito metà asciutto e metà bagnato ha condizionato le Fp3 del Gp d’Austria. In questo sabato mattina i piloti sono scesi in pista al Red Bull Ring trovandosi di fronte ad uno scenario difficile da affrontare in chiave gomme. Dopo i tempi combinati di ieri, in cui a prevalere era stato Andrea ...

MotoGp - Libere GP Austria. Andrea Dovizioso : 'Ottimo inizio' - Valentino Rossi : 'Importante entrare nella top ten' : Dovizioso: "Marquez e Lorenzo molto veloci" "La moto funziona particolarmente bene su questa pista, siamo partiti con ottimi tempi. Funziona bene anche sul bagnato, ho un buon feeling soprattutto con ...