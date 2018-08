MotoGp – Tra orgoglio per i propri piloti e rispetto per l’avversario | Dall’Igna commenta

MotoGp – Petrucci in Austria tra rammarico e punti guadagnati in classifica : “ho raggiunto il mio obiettivo” : Danilo Petrucci commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring: le parole del pilota della Pramac dopo la sua prestazione in Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel ...

MotoGp – Valentino Rossi sereno ma crudo in Austria : “tra dire e il fare c’è di mezzo il mare” : Valentino Rossi sereno per il risultato ottenuto oggi in gara al Gp d’Austria nonostante le difficoltà Yamaha, ma sempre sincero e crudo col team per migliorare e rincorrere gli avversari Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è ...

MotoGp - trionfa Lorenzo in Austria : tra due settimane tutti in pista a Silverstone : Il pilota spagnolo, in sella alla Ducati, precede dopo un lungo testa a testa il connazionale della Honda Marc Marquez. Sul...

MotoGp - Zarco incredulo in Austria : “credevo di aver centrato un tempo fantastico - invece mi son ritrovato sesto” : Il pilota francese è riuscito a strappare il sesto posto in qualifica, dimostrandosi il miglior pilota Yamaha in pista in Austria E’ di Johann Zarco la migliore prestazione in casa Yamaha al termine delle qualifiche del Gp d’Austria, il francese infatti stacca il sesto tempo nonostante si aspettasse molto di più. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Indietro le due moto ufficiali di Viñales e Valentino Rossi, costretti ad ...

MotoGp - Lorenzo mastica amaro : “se avessi montato la morbida prima dell’ultimo run - avrei centrato la pole” : Il pilota spagnolo rimugina sulla scelta delle gomme rivelando che, se avesse montato la morbida all’anteriore, avrebbe potuto fare la pole Terzo posto per Jorge Lorenzo al termine delle qualifiche del Gp d’Austria, il pilota spagnolo non riesce a sopravanzare nel finale Marquez e Dovizioso, chiudendo così la prima fila. AFP/LaPresse Un risultato che non lascia un po’ di amaro in bocca al maiorchino, che svela un piccolo ...

MotoGp - Libere GP Austria. Andrea Dovizioso : 'Ottimo inizio' - Valentino Rossi : 'Importante entrare nella top ten' : Dovizioso: "Marquez e Lorenzo molto veloci" "La moto funziona particolarmente bene su questa pista, siamo partiti con ottimi tempi. Funziona bene anche sul bagnato, ho un buon feeling soprattutto con ...

MotoGp – Tutto bene tranne che sul bagnato - Lorenzo analizza il suo venerdì di prove libere in Austria : Jorge Lorenzo parla del suo venerdì di prove libere in Austria, lo spagnolo della Ducati dice la sua dopo le Fp2 bagnate Le seconde prove libere sul circuito del Red Bull Ring in vista del Gp d’Austria sono state contraddistinte dalla pioggia. I piloti hanno segnato dei tempi davvero lenti a causa del maltempo, ma anche in questo caso il pilota più veloce è stato Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda è stato seguito da Scott Redding ...

MotoGp - Petrucci e la sinergia con… Dovizioso : “ci siamo parlati - abbiamo un patto tra di noi” : Il pilota della Pramac è già proiettato alla prossima stagione, quando condividerà il box con Dovizioso in Ducati Giornata piovosa in Austria, poche possibilità di raccogliere dati e sessione ritardata di qualche minuto. C’è tempo dunque per i piloti di concedere qualche intervista, come fa Danilo Petrucci che ai microfoni di Sky Sport si è soffermato sulla prossima esperienza in Ducati. AFP/LaPresse Il ternano ha svelato di aver ...

MotoGp – Tensione in casa Yamaha : Forcada minaccia di ‘abbandonare’ Vinales - ma la Yamaha lo trattiene : Aria tesa in casa Yamaha: Forcada trattenuto dal team di Iwata dopo la ‘minaccia’ di abbandonare Vinales a stagione in corso Momenti di Tensione in casa Yamaha dopo il weekend della Repubblica Ceca: a Brno è stata infatti ufficializzata la ‘rottura’ tra Vinales e Ramon Forcada, che a partire dalla prossima stagione non lavoreranno più insieme all’interno dei box Yamaha. Il capotecnico spagnolo ha spiegato di ...

MotoGp – Dovizioso - il Gp d’Austria e la sfida interna con Lorenzo : “concentrato su me stesso!” : Andrea Dovizioso ottimista, fiducioso e… puntiglioso: le sensazioni del forlivese della Ducati al Red Bull Ring L’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp sta iniziando: i piloti incontrano oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Red Bull Ring, dopo il weekend di Brno, in attesa di salire in sella alle loro moto, domani, per le prime libere del Gp d’Austria. AFP/LaPresse Reduce ...

MotoGp - dopo le gioie di Brno Dall’Igna torna sulle tensioni tra Dovizioso e Lorenzo : “mai stati amici” : Dalla doppietta di Brno alle tensioni tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, Gigi Dall’Igna a 360° sulla Ducati ed il suo campionato mondiale di MotoGp dopo la doppietta del Gp di Repubblica Ceca, Gigi Dall’Igna non potrebbe essere più felice di così per il risultato portato a casa. Andrea Dovizioso ha vinto il decimo round del campionato mondiale di MotoGp ed a lui è seguito il compagno di box Jorge Lorenzo. Una clamoroso duo ...

MotoGp – Valentino Rossi tra sorpassi spaventosi e viaggi da sogno : il Dottore risponde così alle domande social [VIDEO] : Valentino Rossi le vacanze ideale e la pasta preferita: il Dottore risponde alle domande social nelle Storie Instagram di Monster Energy Un quarto posto soddisfacente a metà, oggi, per Valentino Rossi a Brno: il Dottore è riuscito a superare Cal Crutchlow sul finale, piazzandosi alle spalle di Marc Marquez e non perdendo dunque troppi punti in classifica generale. Prima della gara di oggi, il Dottore è stato protagonista delle storie ...

MotoGp – Dovizioso - la vittoria di Brno e l’ignoranza della gente : “strategia a sensazione - ecco cosa dico alla gente che commenta sui social” : Andrea Dovizioso tra soddisfazione e ‘rimproveri’: le parole del ducatista dopo la fantastica vittoria di oggi al Gp della Repubblica Ceca Preziosissima vittoria di Andrea Dovizioso, oggi a Brno: il forlivese della Ducati è stato protagonista di un weekend da favola, conquistato la pole position del Gp della Repubblica Ceca e un importantissimo successo, oggi, a Brno. Importante balzo in classifica piloti per Dovizioso, che ...

MotoGp - Lorenzo sotterra l’ascia di guerra : “indipendentemente dalla nostra guerra dialettica - Dovi ha fatto una grande gara” : Il pilota spagnolo della Ducati ha commentato la doppietta ottenuta a Brno, facendo i complimenti a Dovizioso nonostante le frecciatine degli ultimi giorni Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese trionfa al termine di uno strepitoso duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo, che precede a sua volta sul traguardo Marc ...