MotoGp – Michele Pirro e il Gp d’Austria | “la differenza la farà l’approccio del pilota”

sportfair

: #MotoGP..grandissimi @AndreaDovizioso e il nostro Michele.. - ettorebianchi : #MotoGP..grandissimi @AndreaDovizioso e il nostro Michele.. - ettorebianchi : #MotoGP ..Michele sul podio premiato per la Ducati..!!!! - Rolfi39 : RT @ettorebianchi: #MotoGP..grande ?@AndreaDovizioso? e grandissimo il nostro Michele -

(Di domenica 12 agosto 2018) Le sensazioni diin vista della sfida di questa pomeriggio al Red Bull Ring: sfida a tre al Gp d’Austria Tutto pronto per il Gp d’Austria: al Red Bull Ring i piloti della categoria regina hanno effettuato questa mattina il warm up, necessario per le ultime indicazioni per preparare al meglio la moto in vista della sfida del pomeriggio. Il più veloce è stato un ottimo Andrea Dovizioso, seguito dal poleman Marc Marquez e da Jorge Lorenzo. Si prospetta una gara a tre, una sfida proprio tra le Ducati ed il leader della classifica piloti: “io credo che comunque tutto il weekend, in condizioni di asciutto, Andrea, ma anche Jorge, ha dimostrato di essere competitivo, nelle ultime gare abbiamo visto che non c’è una grandetra le tre mescole quindi fa moltol’approccio del pilota. I tempi oggi si equivalgono anche se Jorge, ...