MotoGp | Lorenzo vince davanti a Marquez | terzo Dovizioso Valentino sesto

Ordine d'arrivo MotoGp - GP Austria 2018 : risultato e classifica della gara. Lorenzo precede Marquez : Ordine D'ARRIVO GP Austria 2018 – MotoGP 1) Lorenzo (Ducati) 2) Marquez (Honda) 3) Dovizioso (Ducati) 4) Crutchlow (Honda) 5) Petrucci (Ducati) 6) Pedrosa (Honda) 8) Rins (Suzuki) 9) Zarco (Yamaha) 10) Bautista (Ducati) 11) Rabat (Ducati) 12) Vinales (Spagna) 13) Iannone (Suzuki)

MotoGp - Scuse Yamaha - Jorge Lorenzo dice la sua : 'situazione esagerata' : Tutta la sincerità di Jorge Lorenzo: il maiorchino commenta il momento difficile della Yamaha e le Scuse di ieri a Rossi e Vinales dal project leader Tsuya Giornata memorabile, ieri, al Red Bull Ring, ...

MotoGp – Scuse Yamaha - Jorge Lorenzo dice la sua : “situazione esagerata” : Tutta la sincerità di Jorge Lorenzo: il maiorchino commenta il momento difficile della Yamaha e le Scuse di ieri a Rossi e Vinales dal project leader Tsuya Giornata memorabile, ieri, al Red Bull Ring, in casa Yamaha: i piloti del team di Iwata hanno disputato una qualifica disastrosa, con Vinales e Rossi che oggi partiranno rispettivamente dall’11ª e dalla 14ª casella in griglia al Gp d’Austria. Un sabato così disastroso che, ...

MotoGp - GP Austria 2018 : Andrea Dovizioso vola nel warm-up e precede Marquez e Lorenzo. Male le Yamaha : Andrea Dovizioso (Ducati) impressiona e chiude al comando il warm-up del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Il pilota romagnolo chiude con il miglior tempo, 1:24.138 al termine di una serie di giri davvero eccellente, con gomma Soft e Media. Se, come pare, il suo ritmo è questo, le chance di vincere anche quest’anno al Red Bull Ring crescono in maniera sensibile. Tra lui e la seconda vittoria consecutiva, però, ci sarà Marc ...

MotoGp Austria - Lorenzo : «Buon terzo tempo» : SPIELBERG - Un'altra giornata positiva per la Ducati al termine delle qualifiche del Gp d'Austria. Dietro la pole di Marc Marquez, strappata a Dovizioso per 2 soli millesimi, si piazzano tre moto di ...

MotoGp - Austria : Marquez in pole davanti a Dovizioso e Lorenzo : Il fuoriclasse spagnolo della Honda ha dato il via ad un grandissimo Q2 insieme ad Andrea Dovizioso che ha sfiorato la pole facendo venire i brividi al campione del mondo in carica. La Ducati si ...

MotoGp Austria - Lorenzo : «Contento della terza posizione» : SPIELBERG - La pole è mancata per un nulla, ma portare tre moto nelle prime quattro posizioni deve dare segnali sicuramente incoraggianti alla Ducati in vista della gara di domenica. In prima fila con ...

MotoGp - Lorenzo mastica amaro : “se avessi montato la morbida prima dell’ultimo run - avrei centrato la pole” : Il pilota spagnolo rimugina sulla scelta delle gomme rivelando che, se avesse montato la morbida all’anteriore, avrebbe potuto fare la pole Terzo posto per Jorge Lorenzo al termine delle qualifiche del Gp d’Austria, il pilota spagnolo non riesce a sopravanzare nel finale Marquez e Dovizioso, chiudendo così la prima fila. AFP/LaPresse Un risultato che non lascia un po’ di amaro in bocca al maiorchino, che svela un piccolo ...

MotoGp – Quel ‘bastardo’ di Dovi a Marquez e il cinismo di Lorenzo : le parole dei primi tre nel parco chiuso del Gp d’Austria : Pole position di Marc Marquez in Austria, le due Ducati di Dovizioso e Lorenzo devono accontentarsi del secondo e del terzo posto Una sfida strepitosa tra le Ducati e Marc Marquez Quella andata in scena nelle qualifiche del Gp d’Austria, a spuntarla è lo spagnolo della Honda che si prende la pole davanti a Dovizioso e al compagno di squadra Lorenzo. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Una prestazione pazzesca Quella del leader del Mondiale, che ...

MotoGp - terminate le Fp3 al Red Bull Ring : Marquez è il più veloce - Valentino Rossi e Lorenzo fuori dalla top ten [TEMPI] : Le terze prove libere al Red Bull Ring hanno messo in mostra la velocità di Marc Marquez, è lui il pilota più veloce di queste Fp3 Un circuito metà asciutto e metà bagnato ha condizionato le Fp3 del Gp d’Austria. In questo sabato mattina i piloti sono scesi in pista al Red Bull Ring trovandosi di fronte ad uno scenario difficile da affrontare in chiave gomme. Dopo i tempi combinati di ieri, in cui a prevalere era stato Andrea ...

MotoGp – Tutto bene tranne che sul bagnato - Lorenzo analizza il suo venerdì di prove libere in Austria : Jorge Lorenzo parla del suo venerdì di prove libere in Austria, lo spagnolo della Ducati dice la sua dopo le Fp2 bagnate Le seconde prove libere sul circuito del Red Bull Ring in vista del Gp d’Austria sono state contraddistinte dalla pioggia. I piloti hanno segnato dei tempi davvero lenti a causa del maltempo, ma anche in questo caso il pilota più veloce è stato Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda è stato seguito da Scott Redding ...

MotoGp Dovizioso - Lorenzo e il titolo : "Ci servirebbero 2-3 decimi..." : La stella più attesa nel cielo di Zeltweg è la Ducati, che su questa pista è reduce da due vittorie di fila e parte con i favori del pronostico per il GP d'Austria. I suoi piloti sono consapevoli di ...