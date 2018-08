MotoGP | Lorenzo batte Marquez in Austria

MotoGP - Jorge Lorenzo batte Marquez in Austria : Roma - Jorge Lorenzo, su Ducati , ha vinto il MotoGp d'Austria, undicesima prova del Mondiale 2018: lo spagnolo ha preceduto il connazionale e leader del mondiale, Marc Marquez , Honda, , e il ...

MotoGP - Pagelle GP Austria 2018 : Lorenzo impeccabile - Marquez ci prova - Dovizioso delude - Rossi si supera - male gli altri italiani : Jorge Lorenzo (Ducati) vince il Gran Premio d’Austria 2018 di MotoGP e risulta il migliore sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota spagnolo merita il massimo dei voti al termine di una prova davvero impeccabile, nella quale si comporta decisamente meglio del compagno Andrea Dovizioso. Marc Marquez non sale sul gradino più alto del podio ma non ha nulla da recriminare, mentre Valentino Rossi, nonostante le difficoltà, tiene alto il nome ...

MotoGP – Dovizioso deluso - Marquez felice e Lorenzo soddisfattissimo : le parole a caldo dei piloti dopo il Gp d’Austria : Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Andrea Dovizioso a caldo dopo la gara disputata al Red Bull Ring: le parole dei piloti del Gp d’Austria dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel ...

MotoGP - GP Austria 2018 : Jorge Lorenzo vince il corpo a corpo con Marquez - terzo Dovizioso - sesto un generoso Rossi : In questo fine settimana era apparso chiaro che Marc Marquez (Honda) volesse vincere a tutti i costi il Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP, ma Jorge Lorenzo (Ducati) ha corso come un leone per rovinargli i piani, fino a centrare una vittoria davvero eccezionale, la terza di questo campionato. Il maiorchino risponde colpo su colpo al connazionale e lo precede di 130 millesimi, con un finale da cuore in gola, con sorpassi e ...

MotoGP – Vittoria e balzo nella top tre per Lorenzo - Marquez allunga : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria : Marquez aumenta il suo vantaggio, Jorge Lorenzo balza in terza posizione: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la Vittoria di Spielberg, ...

