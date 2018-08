MotoGp | Jorge Lorenzo batte Marquez in Austria

MotoGp - GP d'Austria 2018 : vince Jorge Lorenzo. 2° Marc Marquez - 3° Andrea Dovizioso : ... ma poche curve dopo Marquez si riprende la prima posizione 14:37 12 ago Giro 24 Lorenzo va largo in curva 3 e Marquez lo sorpassa, adesso il campione del mondo in carica torna in testa. 14:36 12 ...

MotoGp - GP Austria 2018 : Jorge Lorenzo vince il corpo a corpo con Marquez - terzo Dovizioso - sesto un generoso Rossi : In questo fine settimana era apparso chiaro che Marc Marquez (Honda) volesse vincere a tutti i costi il Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP, ma Jorge Lorenzo (Ducati) ha corso come un leone per rovinargli i piani, fino a centrare una vittoria davvero eccezionale, la terza di questo campionato. Il maiorchino risponde colpo su colpo al connazionale e lo precede di 130 millesimi, con un finale da cuore in gola, con sorpassi e ...

MotoGp Austria - vince Jorge Lorenzo davanti a Marquez. Dovizioso 3°. Solo sesto Valentino Rossi : Jorge Lorenzo ha vinto il Gran Premio di Austria, undicesimo appuntamento della MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il connazionale Marc Marquez su Honda. Sul podio anche Andrea Dovizioso sull’altra Ducati. sesto Valentino Rossi su Yamaha. Per Lorenzo è il terzo successo stagionale. Risultati e classifica del Mondiale L'articolo MotoGp Austria, vince Jorge Lorenzo davanti a Marquez. Dovizioso 3°. Solo sesto Valentino Rossi ...

MotoGp - Scuse Yamaha - Jorge Lorenzo dice la sua : 'situazione esagerata' : Tutta la sincerità di Jorge Lorenzo: il maiorchino commenta il momento difficile della Yamaha e le Scuse di ieri a Rossi e Vinales dal project leader Tsuya Giornata memorabile, ieri, al Red Bull Ring, ...

MotoGp – Scuse Yamaha - Jorge Lorenzo dice la sua : “situazione esagerata” : Tutta la sincerità di Jorge Lorenzo: il maiorchino commenta il momento difficile della Yamaha e le Scuse di ieri a Rossi e Vinales dal project leader Tsuya Giornata memorabile, ieri, al Red Bull Ring, in casa Yamaha: i piloti del team di Iwata hanno disputato una qualifica disastrosa, con Vinales e Rossi che oggi partiranno rispettivamente dall’11ª e dalla 14ª casella in griglia al Gp d’Austria. Un sabato così disastroso che, ...

MotoGp Marquez - pole di forza; Dovizioso 2° - poi Jorge. Vale 14°! : Il braccio di ferro per la pole va a Marc Marquez. È lo spagnolo della Honda, infatti, a vincere la resistenza delle Ducati nella qualifica del GP d'Austria: per soli 2 millesimi, batte Dovizioso che ...

MotoGp – Fp1 soddisfacenti per Petrucci in Austria : “Dovi e Jorge hanno qualcosa in più - ma possiamo giocarcela” : Danilo Petrucci sereno e soddisfatto al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Austria: le parole del ternano dopo il suo terzo posto al Red Bull Ring Ottimo terzo tempo per Danilo Petrucci nella prima sessione di prove libere del Gp d’Austria. Al Red Bull Ring hanno dominato le Ducati, con Dovizioso davanti a tutti, seguito da Lorenzo e dal ternano del team Pramac. Quarto Marc Marquez, mentre ha terminato appena ...

MotoGp – Petrucci - la nuova seduta e gli obiettivi per l’Austria : “attenzione a Jorge - sarà uno dei più pericolosi” : Danilo Petrucci pronto per il Gp d’Austria dopo il sesto posto di Brno: le sensazioni del ternano del team Pramac prima del weekend del Red Bull Ring L’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp sta iniziando: i piloti incontrano oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Red Bull Ring, dopo il weekend di Brno, in attesa di salire in sella alle loro moto, domani, per le prime libere del Gp ...

MotoGp - iniezione di fiducia per Jorge Lorenzo al Red Bull Ring : 'ideale per la Desmosedici' : Jorge Lorenzo parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale ...

MotoGp - iniezione di fiducia per Jorge Lorenzo al Red Bull Ring : “ideale per la Desmosedici” : Jorge Lorenzo parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale MotoGp arriva sull’autodromo Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg in Stiria, per l’undicesimo appuntamento della stagione, il GP d’Austria. Lo spettacolare impianto austriaco è stato teatro negli ultimi due anni di imprese trionfali per i piloti ...

MotoGp 2018 - GP Brno. Andrea Dovizioso in esclusiva a Sky : da Le Mans a Jorge Lorenzo : Quinto al termine delle seconde prove libere a Brno e tra i favoriti del weekend, Andrea Dovizioso è stato intervistato da Sky Sport MotoGP all'interno di Talent Time. "Se guardiamo alla classifica, come fanno in molti che sbagliano a giudicare il nostro campionato in maniera negativa, abbiamo lasciato dei punti importanti in ...

MotoGp – Lorenzo solo quindicesimo nelle Fp2 di Brno - Jorge non demorde : “non è così tanto male” : Jorge Lorenzo parla dopo le Fp2 di Brno, il pilota spagnolo della Ducati ha segnato il quindicesimo tempo utile in questo venerdì in Repubblica Ceca Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. solo quindicesimo, al contrario, Jorge Lorenzo, che dopo le ...

MotoGp – Marquez - Dovizioso e Rossi nel mirino di Lorenzo! Jorge a viso aperto sui suoi rivali : “Valentino? Un Peter Pan” : Jorge Lorenzo concede un’intervista in cui parla dell’antagonismo con Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso e della sua esperienza (che si concluderà a fine stagione) alla Ducati Jorge Lorenzo. Un pilota severo, polemico e riservato. Criticato in Italia per l’antagonismo con Valentino Rossi, amato per la sua guida grintosa e unica. Lorenzo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera‘ ...

MotoGp – Jorge Lorenzo risponde a Petrucci : “non ho ascoltato le sue lamentele - ma gli dico che…” : Le parole di Jorge Lorenzo al termine del Gp di Germania: il maiorchino risponde a Danilo Petrucci dopo la gara del Sachsenring Jorge Lorenzo ha chiuso al sesto posto il GP di Germania, disputato oggi sul circuito del Sachsenring. Il pilota maiorchino, che scattava dalla prima fila grazie al terzo tempo ottenuto ieri in qualifica, ha condotto la gara per dodici giri ma è stato poi superato da Marquez e successivamente da Rossi, ed ha poi ...