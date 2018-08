MotoGp | Jarvis catastrofico sul ‘disastro’ Yamaha | “non possiamo dare ai piloti la moto

MotoGp – Momento difficile in casa Yamaha : Jarvis e le tensioni all’interno del team : Lin Jarvis e il periodo buio in casa Yamaha: le sensazioni del team manager della squadra di Iwata E’ iniziato il weekend del Gp della Repubblica Ceca di MotoGp: i piloti sono scesi in pista questa mattina, sul circuito di Brno, per la prima sessione di prove libere, dominate da un sorprendente Johann Zarco. Valentino Rossi ha chiuso al quinto posto, mentre Maverick Vinales non è riuscito a entrare nella top ten. Clima non troppo ...

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Capisco i suoi dubbi - ma spero che Pedrosa venga da noi» : TORINO - Mentre Dani Pedrosa ha annunciato che comunicherà il proprio futuro in una conferenza stampa al Sachsenring, il direttore sportivo della Yamaha Lin Jarvis si augura che lo spagnolo possa ...

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Spero che Pedrosa firmi con noi» : ROMA - Mentre Dani Pedrosa ha annunciato che comunicherà il proprio futuro in una conferenza stampa al Sachsenring, il direttore sportivo della Yamaha Lin Jarvis si augura che lo spagnolo possa ...

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Se arrivasse Pedrosa saremmo davvero felici» : ROMA - Sembra ormai più che un'ipotesi l'arrivo di Dani Pedrosa nel futuro team satellite Yamaha targato Petronas. Lo spagnolo dovrebbe fare coppia con l'italo-brasiliano Franco Morbidelli. Non nega ...

MotoGp – Jarvis e il passaggio di Lorenzo in Honda : “un posto in Yamaha? Non avremmo dovuto pensarci due volte” : Lin Jarvis e la decisione di Jorge Lorenzo di passare in Honda: le parole del team director Yamaha Jorge Lorenzo sarà un pilota della Honda dalla prossima stagione: il maiorchino ha deciso di dire addio alla Ducati dopo più di un anno complicato, fatto di alti e bassi, per diventare nuovo compagno di squadra di Marc Marquez. Sembra quindi svanire l’idea di un nuovo team satellite della Yamaha, pronto a dare un posto a Jorge Lorenzo. ...