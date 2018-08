MotoGP | GP Gran Bretagna 2018 | programma | orari e tv Si corre a Silverstone a fine agosto

MotoGP - la classifica piloti dopo il gran premio d’Austria : Si è concluso il gran premio in Austria di MotoGp, importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione, spettacolo tra Marquez, Lorenzo e Dovizioso. Il maiorchino del team di Borgo Panigale ha provato ad usare la sua strategia dettare il suo ritmo e comandare la corsa, ma ben presto Marquez lo ha superato riprendendosi la testa della gara, sorpassi e controsorpassi fino all’ultimo giro, tagliato fuori Dovizioso che non è ...

MotoGP : l'ordine di arrivo del Gran Premio d'Austria : Com'è finito l'undicesimo Gran Premio del Motomondiale corso domenica pomeriggio a Spielberg

Il Gran Premio d'Austria di MotoGP in streaming e in diretta tv : È in programma alle 14 nel circuito di Spielberg: ci sono tre Ducati nelle prime quattro posizioni

MotoGP : il Gran Premio d'Austria in TV e in streaming : Si corre oggi pomeriggio, con partenza alle 14.00: le informazioni per seguirlo in diretta

Marc Marquez partirà dalla pole position al Gran Premio d'Austria di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez, primo nella classifica del Motomondiale, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Austria di MotoGP, che si correrà domani alle 14 al Red Bull Ring di Spielberg bei Knittelfeld. Marquez ha fatto il tempo

MotoGP - GP Austria 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez pole davanti a Dovizioso. Valentino Rossi 14° in grande difficoltà : Marc Marquez è implacabile. Il campione del mondo in carica conquista la pole position nel GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP, piegando in un confronto molto appassionante la coppia Ducati Andrea Dovizioso / Jorge Lorenzo. Il forlivese si è fermato ad appena due millesimi dall’iberico, dimostrando di trovarsi anch’egli a meraviglia su questo tracciato. Il maiorchino invece ha ottenuto un crono a ...

MotoGP - Dovizioso fiducioso nonostante la pioggia : “la Ducati va alla grande - il feeling già c’è” : Il pilota della Ducati ha parlato dopo la conclusione della seconda sessione di prove libere, svelando di essersi trovato a suo agio con la moto La pioggia rovina la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, condizioni meteo avverse e piloti costretti a girare pochissimo questo pomeriggio sul tracciato del Red Bull Ring. AFP/LaPresse Una FP2 caratterizzata da pochi giri veloci, con Marquez riuscito a svettare con il suo ...

MotoGP - GP Austria. La grande sfida nel tempio della velocità : A Salisburgo, velocità pazzesche tra i guardrail Il Salzburgring, prima sede del GP d'Austria, si dimostrò subito un tracciato molto veloce e certamente pericoloso con vie di fuga molto limitate e ...

MotoGP - GP Brno. Gigi Dall'Igna : 'Grande gara - con questa Ducati ce la giochiamo ovunque' : Ecco le parole di Gigi Dall'Igna al termine di una gara strepitosa che ha regalato alla Ducati la prima vittoria a Brno dopo un digiuno di 10 anni: "Una grande doppietta, siamo veramente contenti. La ...

MotoGP - Lorenzo sotterra l’ascia di guerra : “indipendentemente dalla nostra guerra dialettica - Dovi ha fatto una grande gara” : Il pilota spagnolo della Ducati ha commentato la doppietta ottenuta a Brno, facendo i complimenti a Dovizioso nonostante le frecciatine degli ultimi giorni Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese trionfa al termine di uno strepitoso duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo, che precede a sua volta sul traguardo Marc ...

L'ordine di arrivo del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP : Ha vinto il pilota italiano della Ducati Andrea Dovizioso, davanti a Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Valentino Rossi

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP : Davanti all'altro pilota della Ducati Jorge Lorenzo: Marc Marquez è arrivato terzo, Valentino Rossi quarto

MotoGP : come vedere in streaming il Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno : È il decimo del Mondiale 2018 di MotoGP e si correrà alle 14: in pole position c'è Dovizioso, davanti a Rossi e Marquez

MotoGP : il Gran Premio di Repubblica Ceca in streaming o in TV : È in programma a Brno alle 14, e nelle prime tre posizioni ci sono Dovizioso, Rossi e Marquez: le istruzioni per seguirlo in tv o in streaming