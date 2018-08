MotoGP | GP Austria 2018 | le Ducati alla caccia di Marc Marquez per sbancare il Red Bull

MotoGP - GP Austria 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Oggi domenica 12 agosto si corre il GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Al Red Bull Ring andrà in scena una gara sicuramente molto avvincente e appassionante che potrebbe indirizzare il campionato in maniera definitiva: con il rischio pioggia sempre dietro l’angolo potrebbe succedere davvero di tutto, i piloti si daranno battaglia fino all’ultimo per conquistare il miglior piazzamento possibile. Le Ducati sembrano avere ...

MotoGP Austria 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : La Ducati c'è, Rossi no, ma a mettere tutti d'accordo in Austria (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8) c'è il solito Marc Marquez. Il leader del Mondiale e la sua Honda hanno fatto i numeri sul Red Bull Ring, agguantando la pole position del Gp d'Austria con soli due millesimi di vantaggio su Andrea Dovizioso. Il forlivese, appena scesi di sella, lo ha elogiato dandogli una manata e definendolo «bastardo», ...

MotoGP - GP Austria 2018 oggi (domenica 12 agosto) : come vederla in tv su Sky e TV8. Orari e palinsesto : Dopo le intense e vibranti qualifiche di ieri, è tempo di fare sul serio al Red Bull Ring. Le tre classi, infatti, sono pronte per i rispettivi Gran Premi, che inizieranno a delineare le classifiche generali. Prima delle gare, tuttavia, come consuetudine, i piloti saranno impegnati nei Warm-up per definire gli ultimissimi dettagli sulle loro moto. Il programma di questa giornata incomincerà alle ore 8.40 con il Warm-up della Moto3, gli ultimi 20 ...

MotoGP – Valentino Rossi unico! Il Dottore sfoggia il suo miglior sorriso nonostante il sabato disastroso in Austria [FOTO] : Valentino Rossi non si smentisce mai: il bellissimo gesto del Dottore dopo le deludenti qualifiche del Gp d’Austria Valentino Rossi dimostra sempre e, involontariamente, il grande campione che è. Il Dottore ha affrontato due giornate complicatissime, ieri e oggi, al Red Bull Ring: prima un problema alla sua M1 nelle Fp1 del Gp d’Austria, poi una Q1 disastrosa che lo costringerà a partire domani dalla 14ª casella in griglia, ...

MotoGP Austria - Rossi : «Da un anno gli stessi problemi - ma la moto non migliora» : SPIELBERG - Fase negativa per la Yamaha, sotto gli occhi di tutti, al punto che Kouji Tsuya, project leader del team, si è sentito in dovere di scusarsi coi propri piloti. Valentino Rossi oggi in ...

MotoGP in Austria : Marquez conquista la pole per due millesimi beffando Dovizioso - male Rossi : Marquez ha vinto la prima battaglia contro le Ducati al Red Bull Ring, in attesa della guerra di domani. La pole position è dello spagnolo che, grazie al tempo di 1'23'241, si è messo alle spalle un ...

MotoGP Austria - Rossi : «Da un anno lamentiamo le stesse cose e non miglioriamo» : SPIELBERG - Valentino Rossi ai minimi storici, un risultato in qualifica del genere su pista asciutta non lo si vedeva dal 2011. Fase negativa per lui, come per il compagno di squadra Maverick Vinales ...

MotoGP Austria - Dovizioso : «La prima fila mi soddisfa» : SPIELBERG - La Ducati lancia la sfida a Marc Marquez per la gara di domani. Il primo degli avversari per il campione del mondo sarà Andrea Dovizioso. Il forlivese partirà dalla seconda posizione, ma non si parla di beffa: 'Mi spiace solo non aver centrato la pole perchè avrei regalato l'orologio ai meccanici, ma la ...

MotoGP Austria - lo sfogo di Rossi : "La peggior crisi tecnica della Yamaha dal 2013" : Il Dottore: "Frustrante, da oltre un anno facciamo sempre gli stessi discorsi". I vertici di Iwata si scusano con lui e Vinales

