MotoGp – Dovizioso deluso | Marquez felice e Lorenzo soddisfattissimo | le parole a caldo

MotoGp - GP d'Austria 2018 : vince Jorge Lorenzo. 2° Marc Marquez - 3° Andrea Dovizioso : ... ma poche curve dopo Marquez si riprende la prima posizione 14:37 12 ago Giro 24 Lorenzo va largo in curva 3 e Marquez lo sorpassa, adesso il campione del mondo in carica torna in testa. 14:36 12 ...

MotoGp - GP Austria 2018 : Jorge Lorenzo vince il corpo a corpo con Marquez - terzo Dovizioso - sesto un generoso Rossi : In questo fine settimana era apparso chiaro che Marc Marquez (Honda) volesse vincere a tutti i costi il Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP, ma Jorge Lorenzo (Ducati) ha corso come un leone per rovinargli i piani, fino a centrare una vittoria davvero eccezionale, la terza di questo campionato. Il maiorchino risponde colpo su colpo al connazionale e lo precede di 130 millesimi, con un finale da cuore in gola, con sorpassi e ...

MotoGp : in Austria vince Lorenzo davanti a Marquez e Dovizioso : Lo spagnolo Jorge Lorenzo su Ducati trionfa nel Gran premio d'Austria di Moto Gp davanti al connazionale Marc Marquez, leader del mondiale con la Honda, e all'altra Ducati di Andrea Dovizioso. Gran sesto posto per Valentino Rossi, Yamaha, che era partito dalla 14esima posizione.

LIVE MotoGp - GP Austria 2018 in DIRETTA : vittoria show di Lorenzo - che battaglia con Marquez! Dovizioso terzo - Valentino Rossi sesto : Buon divertimento! GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Grazie a tutti per averci seguito. ...

MotoGp Austria - vince Jorge Lorenzo davanti a Marquez. Dovizioso 3°. Solo sesto Valentino Rossi : Jorge Lorenzo ha vinto il Gran Premio di Austria, undicesimo appuntamento della MotoGp. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il connazionale Marc Marquez su Honda. Sul podio anche Andrea Dovizioso sull’altra Ducati. sesto Valentino Rossi su Yamaha. Per Lorenzo è il terzo successo stagionale. Risultati e classifica del Mondiale L'articolo MotoGp Austria, vince Jorge Lorenzo davanti a Marquez. Dovizioso 3°. Solo sesto Valentino Rossi ...

MotoGp - Lorenzo vince davanti a Marquez : terzo Dovizioso. Valentino sesto : Jorge Lorenzo, su Ducati, ha vinto il Gp d'Austria, undicesima prova del Mondiale MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale e leader del mondiale, Marc Marquez (Honda), secondo, e il...

LIVE MotoGp - GP Austria 2018 in DIRETTA : Andrea Dovizioso sfida Marquez per la vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Red Bull Ring sarà caccia aperta a Marc Marquez, che scatterà dalla pole position per la terza volta in stagione. Appena due millesimi hanno separato la Ducati di Andrea Dovizioso dallo spagnolo ed in gara ci sono concrete possibilità per rifarsi. Negli ultimi due anni, infatti, è sempre stata la Rossa di Borgo ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2018 in DIRETTA : Andrea Dovizioso sfida Marquez per la vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Red Bull Ring sarà caccia aperta a Marc Marquez, che scatterà dalla pole position per la terza volta in stagione. Appena due millesimi hanno separato la Ducati di Andrea Dovizioso dallo spagnolo ed in gara ci sono concrete possibilità per rifarsi. Negli ultimi due anni, infatti, è sempre stata la Rossa di Borgo ...

MotoGp Austria - nel warm up comanda Dovizioso - Rossi 11° : SPIELBERG - Anche il warm up offre l'ormai consueta battaglia fra Marc Marquez e le Ducati. Su pista asciutta, e con i piloti ovviamente impegnati a sperimentare le soluzioni da adottare in gara, a ...

MotoGp - GP Austria 2018 : Andrea Dovizioso vola nel warm-up e precede Marquez e Lorenzo. Male le Yamaha : Andrea Dovizioso (Ducati) impressiona e chiude al comando il warm-up del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Il pilota romagnolo chiude con il miglior tempo, 1:24.138 al termine di una serie di giri davvero eccellente, con gomma Soft e Media. Se, come pare, il suo ritmo è questo, le chance di vincere anche quest’anno al Red Bull Ring crescono in maniera sensibile. Tra lui e la seconda vittoria consecutiva, però, ci sarà Marc ...

In MotoGp sarà ancora Marquez contro Dovizioso : A Spielberg le Honda e le Ducati si contenderanno vittoria e punti, mentre per tutte le altre continuano i problemi, a partire dalle Yamaha The post In MotoGP sarà ancora Marquez contro Dovizioso appeared first on Il Post.

MotoGp : Marquez in Pole - a 2 millesimi Dovizioso - Vale solo 14° - diretta alle 14 - Sky e Tv8 - : Gran premio d'Austria: Marquez c'è, la Ducati di Dovizioso e Lorenzo pure. 'Scomparso' Valentino Rossi, soltanto 14° in griglia. Si parte alle 14. diretta tv su Sky e, in chiaro, anche su Tv8. Il ...

MotoGp in Austria : Marquez conquista la pole per due millesimi beffando Dovizioso - male Rossi : Marquez ha vinto la prima battaglia contro le Ducati al Red Bull Ring, in attesa della guerra di domani. La pole position è dello spagnolo che, grazie al tempo di 1'23'241, si è messo alle spalle un ...

MotoGp Austria - Dovizioso : «La prima fila mi soddisfa» : SPIELBERG - La Ducati lancia la sfida a Marc Marquez per la gara di domani. Il primo degli avversari per il campione del mondo sarà Andrea Dovizioso. Il forlivese partirà dalla seconda posizione, ma non si parla di beffa: 'Mi spiace solo non aver centrato la pole perchè avrei regalato l'orologio ai meccanici, ma la ...