MotoGp Austria | Lorenzo | «Una delle mie più belle vittorie»

MotoGp – Lorenzo e i mesi di vita persi in Austria : “ecco come ho vinto” : Jorge Lorenzo euforico dopo la vittoria di oggi al Red Bull Ring: le parole del maiorchino della Ducati dopo il successo al Gp d’Austria Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la ...

MotoGp - GP Austria. Jorge Lorenzo-Marc Marquez - i momenti decisivi del duello VIDEO : Ha ricominciato a martellare, Jorge Lorenzo: lo spagnolo della Ducati ha vinto in Austria al termine di un testa a testa con Marc Marquez già entrato nella storia del Motomondiale. Autore di una ...

MotoGp - Lorenzo trionfa in Austria davanti a Marquez : per Rossi non basta una grande rimonta : Jorge Lorenzo trionfa nel Gp d'Austria nella classe Motogp. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, precede dopo un lungo testa a testa il connazionale della Honda Marc Marquez. A completare il podio il ...

MotoGp – Valentino Rossi sereno ma crudo in Austria : “tra dire e il fare c’è di mezzo il mare” : Valentino Rossi sereno per il risultato ottenuto oggi in gara al Gp d’Austria nonostante le difficoltà Yamaha, ma sempre sincero e crudo col team per migliorare e rincorrere gli avversari Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è ...

Jorge Lorenzo - GP Austria 2018 : “Che vittoria! Una delle più belle di sempre da quando sono in MotoGp” : Jorge Lorenzo (Ducati) è davvero soddisfatto della vittoria ottenuta nel Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il maiorchino ai microfoni di Sky Sport non usa giri di parole per commentare quanto fatto al Red Bull Ring: “Che successo, uno dei più belli che ho ottenuto da quanto corro in MotoGP. La gara ha vissuto tanti capitoli, ma ho saputo gestirla nel migliore dei modi. Vincere su questa pista contro Marc Marquez non è facile, ci ...

MotoGp – Austria agrodolce per Dovizioso - Andrea sincero : “ho fatto scuola? Fa piacere ma scoccia un po’” : Andrea Dovizioso soddisfatto a metà dopo il terzo posto al Gp d’Austria: il commento del forlivese Ducati al Red Bull Ring Una gara appassionante, oggi al Red Bull Ring: il finale del Gp d’Austria ha regalato emozioni al cardiopalma con la bagarre tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Andrea Dovizioso non è riuscito a lottare fino alla fine con i suoi colleghi, ma è stata comunque una Ducati ad aggiudicarsi la vittoria di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo batte Marquez in Austria : Roma - Jorge Lorenzo, su Ducati , ha vinto il MotoGp d'Austria, undicesima prova del Mondiale 2018: lo spagnolo ha preceduto il connazionale e leader del mondiale, Marc Marquez , Honda, , e il ...

MotoGp - Pagelle GP Austria 2018 : Lorenzo impeccabile - Marquez ci prova - Dovizioso delude - Rossi si supera - male gli altri italiani : Jorge Lorenzo (Ducati) vince il Gran Premio d’Austria 2018 di MotoGP e risulta il migliore sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota spagnolo merita il massimo dei voti al termine di una prova davvero impeccabile, nella quale si comporta decisamente meglio del compagno Andrea Dovizioso. Marc Marquez non sale sul gradino più alto del podio ma non ha nulla da recriminare, mentre Valentino Rossi, nonostante le difficoltà, tiene alto il nome ...

MotoGp - Lorenzo batte Marquez in Austria : WHAT A WIN! Take a bow @Lorenzo99 ' #AustrianGP pic.twitter.com/t87xtj6Kfb - MotoGP" , @MotoGP, August 12, 2018 MotoGP, la cronaca della gara Succede di tutto nel primo giro. Dovizioso parte ...

MotoGp - trionfa Lorenzo in Austria : tra due settimane tutti in pista a Silverstone : Il pilota spagnolo, in sella alla Ducati, precede dopo un lungo testa a testa il connazionale della Honda Marc Marquez. Sul...

MotoGp - la classifica piloti dopo il gran premio d’Austria : Si è concluso il gran premio in Austria di MotoGp, importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione, spettacolo tra Marquez, Lorenzo e Dovizioso. Il maiorchino del team di Borgo Panigale ha provato ad usare la sua strategia dettare il suo ritmo e comandare la corsa, ma ben presto Marquez lo ha superato riprendendosi la testa della gara, sorpassi e controsorpassi fino all’ultimo giro, tagliato fuori Dovizioso che non è ...

MotoGp Austria - Lorenzo brucia Marquez. Rossi sesto : Fra Lorenzo e il campione del mondo si scatena la battaglia, con un continuo botta e risposta per la prima posizione. Mentre Rossi passa Rabat per la settima posizione, i due spagnoli in testa ...