Moto3 – Doppietta italiana al Red Bull Ring | Bezzecchi trionfa al Gp d’Austria

(Di domenica 12 agosto 2018)-Bastianini show al Red: specialeal Gp d’Austria, applausi per Martin E’ iniziato lo spettacolo del Gp d’Austria: in attesa della gara della MotoGp del pomeriggio, ad aprire le danze sono stati i giovani della. Una gara mozzafiato con un finale di fuoco: applausi per i tre piloti che saliranno a breve sul podio. Partito per la prima volta in carriera dalla pole position,ha conquistato una vittoria da favola, seguito sul podio da Enea Bastianini. Straordinario terzo posto per Jorge Martin, tornato in sella alla sua moto dopo solo una settimana dall’operazione al braccio successiva alla caduta nelle Fp1 del Gp della Repubblica Ceca.L'articoloal Redal Gp d’Austria SPORTFAIR.