Moto3 Austria | doppietta azzurra con Bezzecchi e Bastianini

Moto3 - GP Austria. Bezzecchi vince e allunga nel mondiale. Secondo Bastianini : Marco Bezzecchi e Jorge Martin si ritrovano in prima fila, uno affianco all'altro, separati solo da 78 millesimi dopo la qualifica, da 3 punti in classifica e dai 18 punti di sutura che lo spagnolo ...

Gp Austria : Bezzecchi vince in Moto3 : ANSA, - ROMA, 12 AGO - L'italiano Marco Bezzecchi ha vinto la gara di Moto3 del Gp d'Austria. Il pilota della Ktm, partito dalla pole, ha preceduto il connazionale Enea Bastianini, Honda,, secondo in ...

Moto3 - Austria : gara da dimenticare per Bulega e Foggia : Una gara da lasciarsi alle spalle il più in fretta possibile, cercando di trovare il riscatto tra due settimane a Silverstone. A Spielberg lo Sky Racing Team VR46 conclude in ventitreesima e ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Austria 2018 : Bezzecchi allunga in vetta alla graduatoria su Martin : Marco Bezzecchi si aggiudica il GP d’Austria, secondo successo stagionale, ed allunga in vetta alla graduatoria generale della Moto3 2018 sullo spagnolo Jorge Martin, portando a 12 le lunghezze di vantaggio su rivale della Honda. Condizionato anche dai problemi al braccio (frattura al polso), l’iberico ha limitato i danni, non perdendo troppo terreno dal centauro italiano. LA Classifica DEL Mondiale Moto3 2018 1 Bezzecchi Marco ITA ...

Moto3 - GP Austria 2018 : doppietta italiana! Marco Bezzecchi trionfa e allunga nel Mondiale! 2° Bastianini - 3° Martin : Marco Bezzecchi si aggiudica il GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota italiano della KTM è protagonista di una gara eccezionale, in testa per quasi tutti i giri ad un ritmo molto veloce. Un successo di grande maturità del romagnolo che ha preceduto un Enea Bastianini (Honda) in grande rimonta e distanziato di 473 millesimi, mentre conclude in terza piazza un fantastico Jorge ...

Moto3 – Doppietta italiana al Red Bull Ring : Bezzecchi trionfa al Gp d’Austria : Bezzecchi-Bastianini show al Red Bull Ring: speciale Doppietta italiana al Gp d’Austria, applausi per Martin E’ iniziato lo spettacolo del Gp d’Austria: in attesa della gara della MotoGp del pomeriggio, ad aprire le danze sono stati i giovani della Moto3. Una gara mozzafiato con un finale di fuoco: applausi per i tre piloti che saliranno a breve sul podio. Partito per la prima volta in carriera dalla pole position, ...

LIVE Moto3 - GP Austria 2018 in DIRETTA : Bezzecchi-Martin - è una sfida da Mondiale! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto3! Sul tracciato del Red Bull Ring è tutto pronto per l’appuntamento numero 11 della stagione e per la grande sfida tra Marco Bezzecchi, poleman di giornata, e leader della classifica iridata, e lo spagnolo Jorge Martin, che torna dopo l’infortunio di Brno. Eroico. Non si possono usare termini diversi per il portacolori del team Honda Gresini. Con i postumi di ...

Moto3 - GP Austria. Bezzecchi in pole davanti a Martin : "Giù il cappello": davanti alla qualifica di Jorge Martin, non ci si può esimere. E il primo a complimentarsi con lo spagnolo è stato il neo poleman Marco Bezzecchi. Una pole , la prima in Moto3, ...

Moto3 Austria - Bezzecchi centra la prima pole : SPIELBERG - Marco Bezzecchi partirà in pole position domani nel Gp d'Austria. L'italiano ha chiuso le qualifiche in 1:38.617, finendo davanti a tutti per la prima volta in carriera. Il leader del ...

Moto3 - GP Austria 2018 : risultati e classifica qualifiche. Pole di Marco Bezzecchi - stoico Martin in seconda posizione : E’ del nostro Marco Bezzecchi la Pole position del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il centauro italiano della KTM ha ottenuto il miglior tempo di 1’38″617 in un turno molto particolare nel quale la pista, inizialmente bagnata, si è asciugata progressivamente, permettendo ai centauri di montare le gomme slick e spingere. Per il “Bez” è la prima Pole in carriera nel Motomondiale e ...

Moto3 - la prima volta di Bezzecchi in pole position : ma cos’ha fatto Martin?! È secondo in Austria a 5 giorni dall’operazione : La pole position del Gp d’Austria va a Marco Bezzecchi, al Red Bull Ring il pilota italiano poleman per la prima volta in carriera La qualifica di Moto3, iniziata su asfalto umido al Red Bull Ring, si conclude sull’asciutto per i piloti della classe 125. È Marco Bezzecchi a segnare per la prima volta in carriera la pole position. Al Red Bull Ring è spettacolo del pilota italiano, che l’anno prossimo passerà alla classe di ...

LIVE Moto3 - GP Austria 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Austria di Moto3. Sulla pista del Red Bull Ring ci sarà grande battaglia in qualifica per assicurarsi una buona posizione in vista di una gara che potrebbe risultare decisiva nella lotta per il titolo. Dopo la corsa saltata da Jorge Martin a causa della frattura del radio della mano sinistra, la classifica del Mondiale si è accorciata notevolmente ed ora i primi ...

Moto3 - GP Austria 2018 - prove libere 3. Marco Bezzecchi vola sul bagnato davanti a Canet e Binder : Marco Bezzecchi (KTM Redox) domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della Moto3. Come nel caso della FP2 è la pioggia a farla da padrone al Red Bull Ring, con meno intensità di quanto visto ieri, ma con costanza che non ha permesso di vedere il vero potenziale di moto e piloti. Il pilota riminese ha gestito nel migliore dei modi la sua moto chiudendo con un ottimo 1:43.753, distanziando lo spagnolo Aron Canet ...

