Moto2 – Bagnaia come Dovizioso | Oliveira beffato all’ultima curva in Austria

LIVE Moto2 - GP Austria 2018 in DIRETTA : Bagnaia contro Oliveira - in palio vittoria e primato nel Mondiale : Benvenuti al Red Bull Ring ed alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto2! Sul tracciato incastonato tra i monti della Stiria tutto è apparecchiato per una avvincente 11esima gara stagionale, che si fonderà sul duello al vertice, finalmente anche dalla griglia di partenza, tra il poleman Francesco Bagnaia e il leader della classifica generale, Miguel OLIVEira. I primi due della classe vogliono piazzare la zampata sul ...

LIVE Moto2 - GP Austria 2018 in DIRETTA : Bagnaia contro Oliveira - sarà grande battaglia al Red Bull Ring! : Benvenuti al Red Bull Ring ed alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto2! Sul tracciato incastonato tra i monti della Stiria tutto è apparecchiato per una avvincente 11esima gara stagionale, che si fonderà sul duello al vertice, finalmente anche dalla griglia di partenza, tra il poleman Francesco Bagnaia e il leader della classifica generale, Miguel OLIVEira. I primi due della classe vogliono piazzare la zampata sul ...

Moto2 - GP Austria. Pole di Bagnaia - subito dietro c'è Oliveira : Torna in Pole, Pecco Bagnaia, con una prova di forza. Se voleva ristabilire i valori, il piemontese c'è riuscito. Ha cominciato a macinare tempi buoni da inizio turno e ha stampato il miglior crono al ...

Moto2 : Austria - Bagnaia in pole : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Dopo quella della Moto3 pole in tricolore anche nella classe Moto2 del Gp d'Austria. Il miglior tempo nelle qualifiche, 1'29"409, è stato infatti segnato da Francesco Bagnaia, ...

Moto2 : Austria - Bagnaia in pole : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Dopo quella della Moto3 pole in tricolore anche nella classe Moto2 del Gp d'Austria. Il miglior tempo nelle qualifiche, 1'29"409, è stato infatti segnato da Francesco Bagnaia, ...

Moto2 - GP Austria 2018 : splendida pole per Francesco Bagnaia che fa il vuoto nei confronti di Oliveira e Quartararo : Tornano sole e temperature estive al Red Bull Ring, dopo tanta pioggia, e Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) piazza una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 della Moto2. Il pilota nato a Torino è stato in grado di centrare il miglior tempo (1:29.409) in avvio di sessione, come spesso capita nella classe mediana, senza che gli avversari potessero poi sorpassarlo. Alle sue spalle si è classificato il rivale ...

Moto2 - GP Austria 2018 : splendida pole per Francesco Bagnaia che fa il vuoto nei confronti di Oliveira e Quartararo : Tornano sole e temperature estive al Red Bull Ring, dopo tanta pioggia, e Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) piazza una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 della Moto2. Il pilota nato a Torino è stato in grado di centrare il miglior tempo 1:29.409 in avvio di sessione, come spesso capita nella classe mediana, senza che gli avversari potessero poi sorpassarlo. Alle sue spalle si è classificato il rivale ...

Moto2 - Bagnaia mette tutti in fila in Austria : splendida pole dell’italiano davanti a Oliveira e Quartararo : Il pilota dello Sky Racing Team conquista la pole position del Gp d’Austria di Moto2, completano la prima fila Oliveira e Quartararo pole position per Pecco Bagnaia nelle qualifiche del Gp d’Austria di Moto2, il pilota italiano mette tutti in fila fermando il crono sull’1:29.409. Un tempo imbattibile per tutti i suoi avversari, costretti a cedere alla velocità del rider dello Sky Racing Team. Completano la prima fila ...

Moto2 - GP Austria 2018 : prove libere 3. Remy Gardner stupisce sul bagnato davanti a Lecuona e Schrotter. Oliveira 4° - Bagnaia 17° : Remy Gardner (Tech3) sorprende tutti e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della Moto2. L’australiano ha la capacità di segnare il miglior tempo di 1:38.377 nel momento migliore della pista e rimane in vetta fino alla conclusione, con l’asfalto che non permette ai rivali di superare il suo limite. Alle sue spalle lo spagnolo Iker Lecuona (KTM Swiss) distanziato di poco meno di nove ...

Moto2 - GP Austria 2018 : prove libere 3. Remy Gardner stupisce sul bagnato davanti a Lecuona e Schrotter. Oliveira 4° - Bagnaia 17° : Remy Gardner (Tech3) sorprende tutti e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della Moto2. L’australiano ha la capacità di segnare il miglior tempo di 1:38.377 nel momento migliore della pista e rimane in vetta fino alla conclusione, con l’asfalto che non permette ai rivali di superare il suo limite. Alle sue spalle lo spagnolo Iker Lecuona (KTM Swiss) distanziato di poco meno di nove ...

Moto2 - GP Austria. Pecco Bagnaia è il più veloce nelle Libere - Lorenzo Baldassarri 2° : La prima buona notizia è un Pecco in gran spolvero. Il duello perso con Oliveira e il compagno di squadra a Brno non ha lasciato scorie. Anzi, sembra avergli dato ulteriori motivazioni. Nel primo ...

Moto2 - GP Austria 2018 : nella FP1 Francesco Bagnaia precede Baldassarri e Schrotter - ma al Red Bull Ring regna l’equilibrio : Un ottimo Francesco “Pecco” Bagnaia chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della Moto2 grazie al tempo di 1:30.441 e ad un ritmo davvero interessante. Il pilota dello Sky Racing VR46 team ha preceduto Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) di appena 63 millesimi ed il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) di 81 millesimi. Quarta posizione per lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) a ...

Moto2 Austria - Marini e Bagnaia pronti a ripetersi : SPIELBERG - Chi si ferma è perduto, verrebbe da dire dopo un filotto che in tre gare, nella classe di mezzo, ha portato due pole, tre podi e una vittoria. Dopo il doppio podio a Brno l'ottimismo è ai ...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia parte per il Red Bull Ring per tornare in vetta alla classifica : Il Mondiale Moto2 saluta Brno e la Repubblica Ceca e si sposta, di pochi chilometri, verso Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018, in programma questo fine settimana. La gara del Red Bull Ring sarà di capitale importanza, soprattutto per un motivo: Francesco “Pecco” Bagnaia avrà tutto il peso della pressione sulle spalle. Per quale motivo? Il portacolori dello Sky Racing VR46 team, infatti, dopo una prima parte di campionato ...