Morti da West Nile | il rebus dell' area rossa | i casi più gravi tra Ferrara e Alto

Finale di Westworld 2 su Sky Atlantic - anticipazioni ultimi episodi 25 giugno : Morti e colpi di scena : Nel Finale di Westworld 2 qualcuno morirà? Stasera, 25 giugno, su Sky Atlantic andranno in onda gli ultimi due episodi della serie fantascientifica creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan, più precisamente il nono in versione doppiata e il decimo in lingua originale. Lo show è già stato rinnovato per una terza stagione che potrebbe arrivare nel 2020, data la lunga gestazione. Si intitola "Punto di fuga" l'episodio 2x09 di Westworld. Se il ...