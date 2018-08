Modric | cosa c' è dietro la sua voglia di Inter | il messaggio a vuoto per Perez

Luka Modric - l'ultimo tentativo disperato del Real : cosa si inventa Perez per non darlo all'Inter : Domani è il grande giorno: nelle prossime ore si deciderà il destino di Luka Modric , 32 anni, e l' Inter saprà se quello considerato un sogno fino a qualche ora fa può invece diventare Real tà. Il ...

Ronaldo il Fenomeno : 'CR7 in Serie A è un'ottima cosa. Modric? Il mercato è strano' : Ronaldo ha raggiunto il suo amico e si è fermato per qualche minuto su Sky Sport, lasciando un commento su vari temi: in primis sull'arrivo di CR7 in A, poi sulla trattativa tra l'Inter e Luka Modric.