Milinkovic-Savic al Milan? Importante indizio nelle ultime ore

Il Milan sogna il grande colpo : Leonardo non molla Milinkovic-Savic : Il Milan attende sornione sul mercato in attesa di piazzare un grande colpo che possa completare la rosa da mettere nelle mani di Gennaro Gattuso. I rossoneri hanno già chiuso cinque trattative, tre con la vecchia dirigenza e due con la nuova. Fassone e Mirabelli hanno portato a Milano Halilovic, Strinic e Reina, mentre Leonardo ha regalato al suo allenatore due pedine importanti per difesa e attacco come Mattia Caldara e Gonzalo Higuain con ...

Juventus - piano Milinkovic-Savic : sarà lui il colpo last minute : piano Milinkovic-Savic- La Juventus prepara l’ultimo colpo di mercato a circa 5 una settimana dalla chiusura ufficiale delle “danze”. Il sogno si chiama Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio, anche se Lotito è stato chiaro. Il presidente detta le regole: “Ascolterò offerte solamente entro domenica, dopodichè Milinkovic resterà in biancoceleste”. piano PJANIC Tuttavia ...

“Il Milan sta mettendo tutte le sue forze su Milinkovic-Savic” - la rivelazione dell’avvocato La Scala fa impazzire i tifosi : L’idea di poter arrivare a Milinkovic-Savic sta mandando in visibilio i tifosi del Milan allettati dall’idea di avere in rosa il fenomeno serbo L’avvocato Giuseppe La Scala, è uno degli azionisti di minoranza del Milan. Sempre sul pezzo, grande tifoso rossonero, si è fatto portavoce negli ultimi anni di ciò che accadeva all’interno dei movimentati Cda Milanisti, sopratutto in merito ai cambi di proprietà che vi sono ...

Calciomercato : se fosse Milinkovic Savic l’alternativa a Modric? L’Inter ci pensa : Calciomercato INTER- Secondo La Repubblica, se il Real Madrid non mollerà Modric come sembra, l’Inter farà un tentativo con Milinkovic Savic. Milan e Real Madrid sono pronte all’assalto ma anche i nerazzurri potrebbero esserci. Il problema è che Lotito non agevolerà una rivale italiana se non a suon di milioni. Intanto, come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, il presidente della Lazio sentenzia da ...

Milan - Leonardo : il punto sul calciomercato/ Ultime notizie : "Andrè Silva via - su Milinkovic-Savic..." : Milan, Leonardo: il punto sul calciomercato del direttore tecnico rossonero. Da Milinkovic-Savic a Andrè Silva, passando per Draxler e Reina: ecco le sue parole(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:05:00 GMT)

Milan - Leonardo : 'Bakayoko ci interessa - Suso resta. Milinkovic-Savic? Impossibile' : Si presentano per la prima volta Reina e Strinic con la maglia del Milan. Due colpi a parametro zero che potranno aiutare Gattuso durante la stagione. Fuori discussione che il titolare tra i pali, ...

Bivio Milinkovic-Savic - due soluzioni per questo rush finale di mercato : Milinkovic-Savic pronto a prendere decisioni importanti per il proseguo della sua carriera: il mercato si accende attorno al fenomeno della Lazio Milinkovic-Savic è ad un Bivio. Le tante voci di mercato che hanno accompagnato l’estate del centrocampista della Lazio, sembrano essere un po’ scemate dopo la chiusura del mercato inglese. Niente United dunque per il serbo, così da lasciare solo due strade percorribili per il suo ...

Milinkovic Savic alla Juventus?/ Ultime notizie : il destino del serbo legato a Modric e Pjanic : Milinkovic Savic alla Juventus? Ultime notizie: il destino del serbo legato a Modric e Pjanic, ecco l'incastro che può portare Sergej a Torino dalla Lazio(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:50:00 GMT)

La strana estate di Milinkovic-Savic : tutti lo vogliono - nessuno lo prende. Lotito pregusta il colpaccio - Real Madrid permettendo! : Questa pazza estate di calciomercato si avvicina alla conclusione. Ma le sorprese potrebbero non essere finite. Da qui al 17 agosto bisognerà monitorare con attenzione la situazione relativa a Milinkovic-Savic. Esploso definitivamente nella passata stagione, nonostante la mancata qualificazione della Lazio alla Champions League, il centrocampista serbo sembrava destinato a lasciare il club biancoceleste per fare il definitivo salto di ...

Calciomercato Real Madrid - se parte Modric chi arriva? In corsa Eriksen - Thiago e Milinkovic-Savic : La premessa è che il condizionale è d'obbligo. Se parte Luka Modric, chi ne raccoglierà l'eredità della maglia numero 10 nel Real Madrid? In Spagna se ne stanno già interrogando e Marca , il giornale ...

Il Milan lavora sottotraccia per Milinkovic Savic della Lazio. Leonardo, come scrive "Il Messaggero", avrebbe fatto l'offerta per aggiudicarsi il campione laziale: 30 milioni di euro più Fabio Borini per il prestito e poi 70 milioni di euro per il diritto di riscatto. Lotito e Tare ci stanno pensando…

Da Milinkovic-Savic a Joao Mario e André Silva : sogni da Premier - entro 30 ore : Mancano soltanto 30 ore alla chiusura di uno dei mercati più importanti del mondo, quello storicamente più ricco e da cui attingere fondi freschi per realizzare plusvalenze e mettere da parte tesoretti utili per animare i botti del nostro calcio. Il mercato inglese, quello ...

Milinkovic-Savic - Lotito apre l'asta / Ultime notizie : "È più forte di Pogba e non voglio contropartite" : Milinkovic-Savic, Lotito apre l'asta. Ultime notizie: il presidente della Lazio non vuole contropartite tecniche e specifica come il serbo sia ben più forte dell'ex Juventus Paul Pogba.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:07:00 GMT)

Calciomercato Milan - non sfuma l’interesse per Milinkovic-Savic : i bookies certi dell’affondo rossonero : Secondo i bookmakers italiani e britannici, il Milan ci proverà per Milinkovic-Savic nonostante le smentite di Leonardo Sul tavolo di Lotito starebbe per posarsi un’offerta da 100 milioni di euro. Il presidente della Lazio sarebbe intenzionato a tenere duro e a non cedere il suo gioiello per meno di 120 milioni. Le indiscrezioni apparse oggi sui media non arrivano a svelare la provenienza dell’offerta. Un’indicazione ...