Milan-Milinkovic-Savic | si può fare davvero? Ecco come sarebbe strutturata l’offerta alla

Milinkovic-Savic al Milan? Importante indizio nelle ultime ore : Il Milan è concentrato sulle ultime ore di calciomercato, in particolar modo le intenzioni del club rossonero sono quelle di regalare l’ultimo tassello a Gennaro Gattuso, un top player in grado di fare la differenza in campionato ed Europa. L’identikit è sicuramente quello di Milinkovic-Savic, il serbo è il sogno proibito di Leonardo ma bisogna fare i conti con le richieste del presidente Lotito. nelle ultime ore è arrivato ...

“Il Milan sta mettendo tutte le sue forze su Milinkovic-Savic” - la rivelazione dell’avvocato La Scala fa impazzire i tifosi : L’idea di poter arrivare a Milinkovic-Savic sta mandando in visibilio i tifosi del Milan allettati dall’idea di avere in rosa il fenomeno serbo L’avvocato Giuseppe La Scala, è uno degli azionisti di minoranza del Milan. Sempre sul pezzo, grande tifoso rossonero, si è fatto portavoce negli ultimi anni di ciò che accadeva all’interno dei movimentati Cda Milanisti, sopratutto in merito ai cambi di proprietà che vi sono ...

Milan - Leonardo : il punto sul calciomercato/ Ultime notizie : "Andrè Silva via - su Milinkovic-Savic..." : Milan, Leonardo: il punto sul calciomercato del direttore tecnico rossonero. Da Milinkovic-Savic a Andrè Silva, passando per Draxler e Reina: ecco le sue parole(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:05:00 GMT)

Milan - Leonardo fa il punto sul mercato : “André Silva può partire - Bakayoko è una possibilità. E su Milinkovic…” : Il direttore tecnico del Milan ha fatto il punto sul mercato rossonero nel corso della conferenza stampa di presentazione di Reina e Strinic “Non abbiamo mai ipotizzato una sua partenza, non c’è niente che ci faccia pensare il contrario“. Il direttore tecnico del Milan, Leonardo, blinda Suso che voci di mercato davano vicino alla Roma. Suso – Ph Lapresse “Per noi lui è importantissimo e non c’è motivo ...

Calciomercato : il Milan è inarrestabile - ecco l’offerta per Milinkovic Savic [CIFRE e DETTAGLI] : Il Milan lavora sottotraccia per Milinkovic Savic della Lazio. Leonardo, come scrive “Il Messaggero”, avrebbe fatto l’offerta per aggiudicarsi il campione laziale: 30 milioni di euro più Fabio Borini per il prestito e poi 70 milioni di euro per il diritto di riscatto. Lotito e Tare ci stanno pensando… LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO ...

Lotito scatena l'asta su Milinkovic : United in pole - poi Real ma c'è anche il Milan : Altro giro, altra corsa. Milinkovic sfreccia sui go-kart, scherza con i compagni. Ha la testa sgombra, non ha pressioni. Sa che in un modo o nell'altro sarà accontentato: cessione o rinnovo al doppio. ...

Milan - Leonardo : "Vorrei Milinkovic - ma oggi non è fattibile. Suso? Nessuna offerta per lui" : Il direttore generale rossonero: "Nessun big in arrivo a centrocampo, ci siamo quasi per Kalinic all'Atletico Madrid"