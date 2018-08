Milan | Maldini | ' Higuain centravanti vero | Caldara bene Sull' inchino di Sergio Ramos'

Kakà : 'Porte aperte al Milan. Leonardo e Maldini grandi amici' : ... c'è chi parla di una parte da ambasciatore in giro per il mondo, chi di assistente dell'attuale direttore tecnico Leonardo nell'area scouting. Al momento non c'è nulla di concreto, ma il Milan ha ...

Real Madrid-Milan - Sergio Ramos rende onore a Maldini [VIDEO] : Bellissimo gesto di Sergio Ramos verso Paolo Maldini al momento della consegna del Trofeo Bernabeu. Il difensore spagnolo, prima di ricevere la coppa per la vittoria ottenuta contro il Milan, ha fatto finta di levarsi un ipotetico cappello, per rendere onore al dirigente rossonero. ECCO IL VIDEO: Paolo Maldini le da el trofeo ‘Santiago Bernabéu’ a Sergio Ramos que hace el gesto de “me quito el sombrero”. Imagen de @Realmadrid TV” ...

Real Madrid-Milan - Sergio Ramos rende onore a Maldini : il gesto dello spagnolo è splendido [VIDEO] : Prima di ricevere il trofeo Bernabeu dalle mani di Paolo Maldini, Sergio Ramos fa finta di levarsi il cappello davanti a lui Rispetto e un pizzico di… venerazione, è questo il senso del gesto compiuto da Sergio Ramos all’indirizzo di Paolo Maldini al momento della consegna del Trofeo Bernabeu. Il difensore spagnolo, prima di ricevere la coppa per la vittoria ottenuta contro il Milan, ha fatto finta di levarsi un ipotetico ...

Maldini : “il Milan deve migliorare la posizione della scorsa stagione” : Paolo Maldini non parla apertamente di Champions League ma ammette che l’obiettivo del Milan sia ”migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso”. Il sesto posto, in sintesi, non basta per l’ex capitano rossonero che ammette: ”Abbiamo – ammette il dirigente durante la conferenza di Pepe Reina e Ivan Strinic – una squadra competitiva. migliorare di un posto sarebbe bello, di due ...

Real Madrid-Milan - Maldini motivato : “c’è la volontà di tutti di riportare il club in alto” : Le parole di Paolo Maldini, direttore sviluppo strategico are sport del Milan, a poche ore dall’amichevole col Real Madrid “C’è la volontà di tutti, tifosi compresi, di riportare il Milan in alto. Ci vuole tempo e le cose fatte per bene“. A parlare è il direttore sviluppo strategico area sport del Milan, Paolo Maldini, a poche ore dall’amichevole con il Real Madrid allo stadio ...

Paolo Maldini / Ac Milan - ultime notizie : "migliorare il sesto posto della scorsa stagione" : Il Milan riparte da Paolo Maldini, che alza l'asticella delle ambizioni: "Dobbiamo migliorare la posizione in classifica dell'anno scorso. Bonucci? Non commento".(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:40:00 GMT)

Milan - Maldini : 'Che emozione tornare a Madrid! Florentino Perez...' : Paolo Maldini , dirigente del Milan , parla a Sky Sport dopo l'arrivo della squadra rossonera a Madrid : 'tornare qua è un'emozione indescrivibile. Al di là di essere avversari, col Real c'è un rispetto grandissimo. L'ho detto ieri in conferenza, ...

Milan - Luca Antonelli saluta i colori rossoneri : 'spero che Leonardo e Maldini riportino il club sul tetto del mondo' : ... su Instagram il suo saluto a società e tifosi ' Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini , sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo '. LaPresse/...

Milan - Luca Antonelli saluta i colori rossoneri : “spero che Leonardo e Maldini riportino il club sul tetto del mondo” : L’esterno italiano ha risolto il suo contratto con il Milan per trasferirsi all’Empoli, su Instagram il suo saluto a società e tifosi “Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo“. LaPresse/Spada Così su Instagram Luca Antonelli nel giorno in cui lascia ufficialmente il Milan per proseguire la sua carriera all’Empoli. ...

Milan - l'addio di Antonelli : 'Ho rescisso - sempre grato a Galliani. Maldini e Leonardo - in bocca al lupo' : Un grosso in bocca al lupo al direttore Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo....FORZA LOTTA VINCERAI NON TI LASCEREMO MAI. Con affetto e stima. ...

Maldini : “il Milan deve migliorare la posizione della scorsa stagione” : Paolo Maldini non parla apertamente di Champions League ma ammette che l’obiettivo del Milan sia ”migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso”. Il sesto posto, in sintesi, non basta per l’ex capitano rossonero che ammette: ”Abbiamo – ammette il dirigente durante la conferenza di Pepe Reina e Ivan Strinic – una squadra competitiva. migliorare di un posto sarebbe bello, di due ...

Maldini : “il Milan deve migliorare la poszione della scorsa stagione” : Paolo Maldini non parla apertamente di Champions League ma ammette che l’obiettivo del Milan sia ”migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso”. Il sesto posto, in sintesi, non basta per l’ex capitano rossonero che ammette: ”Abbiamo – ammette il dirigente durante la conferenza di Pepe Reina e Ivan Strinic – una squadra competitiva. migliorare di un posto sarebbe bello, di due ...

Calciomercato Milan - Suso incontra Leonardo e Maldini : le news LIVE : Che alla Roma interessi Suso non è un mistero, come testimonia l'incontro avvenuto giovedì tra il ds giallorosso Monchi e l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci. Monchi vorrebbe regalare a Di ...

Movimento a Casa Milan : Suso e Lucci a colloquio con Leonardo e Maldini - le ultimissime : Per Suso al Milan ore calde, il calciatore rossonero assieme all’agente è a colloquio con la dirigenza: le intenzioni di Leonardo e Maldini Suso e Lucci a colloquio con Leonardo e Maldini. E’ questo quanto sta accadendo in questi minuti a Casa Milan, come documentato da Skysport. I dirigenti rossoneri stanno discutendo con Suso in merito all’offerta arrivata dalla Roma, che prevede lo scambio con Perotti più un ...