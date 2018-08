Milan | Kakà svela | ' Aperto a capire come funziona il ruolo di ds Rapporto stretto con

Kakà : 'Porte aperte al Milan. Leonardo e Maldini grandi amici' : ... c'è chi parla di una parte da ambasciatore in giro per il mondo, chi di assistente dell'attuale direttore tecnico Leonardo nell'area scouting. Al momento non c'è nulla di concreto, ma il Milan ha ...

Milan - Kaká torna a settembre : un altro grande ex in 'stage' come dirigente : "Io lo adoro, è il mio pupillo. Ha già manifestato la voglia di imparare da dirigente , di capire come funzionano le cose, di essere vicino. Questo mi ha fatto molto piacere: diventa tutto più reale ...

Paolo Maldini - presentazione/ Video - il ritorno al Milan : Leonardo - "Kakà? Arriva a settembre..." : Maldini Day, il Capitano torna al Milan - e nel mondo del calcio - a nove anni dall'addio al rossonero. Conferenza stampa alle 16:30: il ruolo da Direttore Sviluppo Strategico Area Sport.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 21:03:00 GMT)

Milan - col superstipendio di Higuain vacillano i record di Ibra e Kakà : Dall'addio dello svedese nel 2012 mai un calciatore aveva guadagnato così tanto in maglia rossonera. L'articolo Milan, col superstipendio di Higuain vacillano i record di Ibra e Kakà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Kakà : "Il mio Milan ritornerà dove merita : tra le grandi" : Kakà ha dato l'addio al calcio giocato negli Stati Uniti, dopo alcune stagioni in Florida nella Major League con l'Orlando City, ha seguito ad Harvard un corso di management legato allo sport ed è ...